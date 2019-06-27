Чт, 27.06.2019
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Самый загрязненный воздух - в Риге, Лиепае и Резекне

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Кот и цветок. Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

Самый загрязненный воздух в Латвии - в Риге, Лиепае и Резекне, рассказала в интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT генеральный директор Государственной службы окружающей среды (ГСОС) Элина Баклане-Ансберга.

По ее словам, основные источники загрязнения в этих городах - не только порты и промышленные объекты, но и транспорт и отопительные системы.

Баклане-Ансберга рассказала, что именно летом ГСОС получает больше всего жалоб на качество воздуха от населения. Этим летом особенно активно выступали с жалобами жители Риги, Вентспилса и Лиепаи, которые недовольны угольной пылью в портах.

Руководитель ГСОС сказала, что с целью улучшения качества воздуха учреждение активно сотрудничает с портами.

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