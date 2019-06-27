Чт, 27.06.2019
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Reuters: в самолетах Boeing 737 MAX нашли новую уязвимость

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Boeing 737 MAX

ФОТО: Reuters/EPA/Scanpix

Во время имитационного полета сотрудники Федерального управления гражданской авиации США нашли новый дефект в самолетах Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Reuters.

В ходе тестирования испытатель специально пытался активировать систему MCAS, которая не дает лайнеру сваливаться на крыло. Об этом агентству сообщили два источника, которые знакомы с данной ситуацией. Согласно их словам, воздушному судну понадобилось больше времени, чем планировалось, чтобы включить систему стабилизации. 

Пока непонятно, можно ли решить эту проблему обновлением программного обеспечения или необходимо менять устройства в самолетах, отмечает Reuters. В компании Boeing сообщили, что сотрудничают с властями США для безопасного возвращения модели к полетам. 

Данная неполадка может отложить сертификационный полет Boeing 737 MAXпо меньшей мере до 8 июля. Без него модель использоваться не может. Ранее говорилось, что сертификация может случиться уже в конце июня. 

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