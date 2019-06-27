Reuters: в самолетах Boeing 737 MAX нашли новую уязвимость

В ходе тестирования испытатель специально пытался активировать систему MCAS, которая не дает лайнеру сваливаться на крыло. Об этом агентству сообщили два источника, которые знакомы с данной ситуацией. Согласно их словам, воздушному судну понадобилось больше времени, чем планировалось, чтобы включить систему стабилизации.