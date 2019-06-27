В Риге появились первые табло с расписанием общественного транспорта

Он указал, что в целом на городских остановках до осени постепенно будут установлены 11 табло, а до конца года их количество может вырасти еще на четыре. На табло будет видно, сколько времени осталось до момента появления транспорта на остановке.

Закис пояснил, что все общественные транспортные средства Rīgas satiksme оборудованы системой автоматического контроля места нахождения транспорта и движения (AVLS), которая определяет место нахождения транспортного средства и среднюю скорость передвижения по маршруту. Электронные табло будут получать эту информацию и отображать прогнозируемое время прибытия на остановку.

В этом году на остановках будут размещены табло разных видов и размеров, чтобы проверить их и выявить самые подходящие модели для дальнейшего использования в городе.

Например, на остановках, которые обслуживаются несколькими маршрутами и видами транспорта, будут табло побольше, в свою очередь на остановках с меньшей загруженностью будут размещены энергоэффективные табло поменьше.

Табло будут размещены на тех остановок, где наблюдается более интенсивный поток пассажиров и, которые чаще всего используют гости столицы.

Закис подчеркнул, что работы по установке табло начаты на следующих остановках - "Улица 13 января" в направлении центра и наоборот, "Улица Александра Чака" в направлении центра, "Ботанический сад" в направлении центра и наоборот, "Улица Грециниеку" в направлении из центра, "Межциемс" в направлении центра, "Улица Меркеля" в направлении из центра, "Национальный театр" в направлении из центра, "Улица Пернавас" в направлении центра, "Улица Старкю" в направлении центра и "Госархив" в направлении центра.

Член правления предприятия Янис Мейранс ранее рассказал агентству LETA, что стоимость установки одного табло колеблется от 1000 до 2500 евро. Дороже они стоят в тех местаз, где нет подключения электричества и его нужно проводить самим.