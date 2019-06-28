Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые чаще других теряют путь в жизни
Известный российский астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, представители которых могут сбиться с пути, идя по жизни, и объяснил, почему.
Овны
Несмотря на свой лидерский дух и умение двигаться к цели любыми путями,
Овны могут выбрать самую долгую дорогу или свернуть не туда на повороте, так как зачастую этот огненный знак не видит ничего дальше собственного носа.
Овны нередко идут в гору, вместо того чтобы ее обходить, и под влиянием эмоциональных порывов способны вовсе все бросить и развернуться в противоположном направлении, а затем, одумавшись, пытаться вернуться на былые позиции.
Близнецы
Несмотря на прекрасную память и жизненные силы, Близнецы склонны распыляться и уделять слишком большое внимание мелочам. В результате от них ускользает глубина и истинный смысл многих проявлений в жизни.
Близнецы способны задеть чувства других, нисколько не задумываясь об этом, и в итоге им приходится пожинать плоды собственной недальновидности.
Скорпионы
Представители этого знака Зодиака сходят со своего пути из-за излишнего проявления злобы и мести. Вместо того, чтобы заниматься собственным развитием, Скорпионы наслаждаются манипуляциями и бравадой.
Они могут забыться в деле "окучивания" своих жертв и упустить драгоценное время, которое им предоставлено под воплощение в жизнь действительно стоящих амбиций.
Водолеи
Водолеи обладают невероятной и даже гипертрофированной уверенностью в собственной правоте.
Представители этого знака принципиально не прислушиваются к чужому мнению, поэтому постоянно заходят не туда и продолжают упорно двигаться не в том направлении, несмотря даже на понимание своего попадания в болото.
Они могут повторять девиз "чем хуже, тем лучше" и мечтать "оттолкнуться ногами от дна", хотя на самом деле уже давно пора сменить ориентиры и сбросить с себя непосильную ношу.