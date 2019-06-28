Когда нельзя есть помидоры: 7 противопоказаний от врачей
Полезные во многих отношениях помидоры обладают рядом противопоказаний. При некоторых нарушениях организма их употребление должно быть уменьшено или прекращено.
В каких случаях, по мнению врачей, помидоры могут нанести вред организму?
Аллергия на помидоры. Причина пищевой аллергии на томаты в том, что в них содержатся вещества-антигены антоцианин и ликопин.
В некоторых случаях аллергия проявляется у человека через нескольких часов после того, как помидор был употреблен в пищу.
Симптомы пищевой аллергии - тошнота, боль в желудке, насморк, бронхоспазм, отечность.
Желчекаменная болезнь. Помидоры обладают выраженным желчегонным эффектом, что может вызвать спазмы в желчном пузыре, движение камней и закупорку желчевыводящих путей, ведущую к воспалению. Томаты при желчекаменной болезни есть не стоит.
Заболевания почек. Еще одно противопоказание для употребления помидоров. Дело в том, что
в томатах содержится щавелевая кислота, способная негативно влиять на водно-солевой обмен, от которого во многом зависит работа почек.
В свою очередь, употребление вареных и консервированных помидоров может активизировать рост камней в почках, отмечает МедикФорум.
Болезни суставов. Щавелевая кислота, содержащаяся в составе помидоров, обладает способностью вызывать сильнейшие боли в суставах.
Панкреатит. При данном заболевании становится склонной к воспалению поджелудочная железа. Чтобы лишний раз не раздражать ее слизистую, не следует есть овощи и фрукты, содержащие много кислот.
Повышенное давление. Тем, кто страдает повышенным артериальным давлением или имеет другие заболевания сердечно-сосудистой системы,
категорически противопоказано употреблять консервированные помидоры - бочковые или подвергавшиеся консервации с применением уксуса.
Болезни желудка. Свежие помидоры врачи не рекомендуют потреблять при остром гастрите или колите, язве. Томаты могут быть опасны для здоровья людей со слабым и нездоровым желудком из-за входящих в их состав органических кислот.