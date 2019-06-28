Когда нельзя есть помидоры: 7 противопоказаний от врачей

В каких случаях, по мнению врачей, помидоры могут нанести вред организму?

Аллергия на помидоры. Причина пищевой аллергии на томаты в том, что в них содержатся вещества-антигены антоцианин и ликопин.

В некоторых случаях аллергия проявляется у человека через нескольких часов после того, как помидор был употреблен в пищу.

Симптомы пищевой аллергии - тошнота, боль в желудке, насморк, бронхоспазм, отечность.

Желчекаменная болезнь. Помидоры обладают выраженным желчегонным эффектом, что может вызвать спазмы в желчном пузыре, движение камней и закупорку желчевыводящих путей, ведущую к воспалению. Томаты при желчекаменной болезни есть не стоит.

Заболевания почек. Еще одно противопоказание для употребления помидоров. Дело в том, что

в томатах содержится щавелевая кислота, способная негативно влиять на водно-солевой обмен, от которого во многом зависит работа почек.

В свою очередь, употребление вареных и консервированных помидоров может активизировать рост камней в почках, отмечает МедикФорум.

Болезни суставов. Щавелевая кислота, содержащаяся в составе помидоров, обладает способностью вызывать сильнейшие боли в суставах.

Панкреатит. При данном заболевании становится склонной к воспалению поджелудочная железа. Чтобы лишний раз не раздражать ее слизистую, не следует есть овощи и фрукты, содержащие много кислот.

Повышенное давление. Тем, кто страдает повышенным артериальным давлением или имеет другие заболевания сердечно-сосудистой системы,

категорически противопоказано употреблять консервированные помидоры - бочковые или подвергавшиеся консервации с применением уксуса.