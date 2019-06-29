"О сексе нужно говорить": Телеведущая Елена Ханга встретилась с поклонниками в Таллине

Российская телеведущая Елена Ханга встретилась со своими поклонниками в Таллине. Елена хорошо знакома по культовой передаче середины 90-х "Про это" и по ток-шоу начала 2000-х "Принцип Домино". Осенью на эстонском телеканале ETV+ начнется цикл ток-шоу под названием "Своя правда", соведущими которых станут две Елены: эстонская тележурналистка Елена Поверина и Елена Ханга. После творческой встречи телезвезда дала интервью порталу Krasotka.ee, в котором подчеркнула, что о сексе следует гооврить и говорить открыто.
"Ни секунды не сомневаюсь, что о сексе нужно говорить. В первую очередь с подростками. В СССР секса не было, интернета не было, максимум, что о сексе люди читали - это романы Мопассана", - утверждает Елена.
Ханга прекрасно помнит, как ее мама впервые узнала, что она стала вести такую пикантную программу как "Про это".
"Я помню, когда я стала вести "Про это", то скрыла это от своей мамы, жившей тогда на Гаваях. Но добрые подружки, конечно, дозвонились до нее и доложили. И вот звонит мне мама и спрашивает, почему я ничего не сказала ей? А то она много чего могла бы мне рассказать.
Мама упрекнула меня: что я могу знать о сексе? И посоветовала в передаче улыбаться, чтобы все думали, что о сексе мне много чего известно", - вспоминает телеведущая.
Она объяснила, что сейчас ребенок может нажать не на ту кнопку на планшете и у него "такое выпадает".
"Моя дочка, когда была маленькой, очень хотела сестренку. Я сказала: хорошо, мы пойдем в магазин и купим тебе девочку. Она обрадовалась: сейчас выберу. Открывает интернет и набирает "купить девочку". Боже, что выпало! Я даже не успела все страницы закрыть. Вываливается столько порнографии!", - пояснила Елена.
Ханга подчеркнула, что дети с этим сталкиваются ежедневно, и родители не могут всё контролировать.
Важно и нужно, чтобы родители "правильно объясняли детям, что порнография и грязь не имеет никакого отношения ни к любви, ни к сексу".
Елена Ханга уверена, что такая передача, как "Про это" сегодня тоже была бы актуальна. И для взрослых. Сегодня все больше людей используют для занятий сексом Интернет. Это проще и дешевле, не надо никуда ходить, но это совсем не имеет отношения к любви.
"Мне жалко таких людей, но что есть, то есть.
Передача могла бы помочь объяснить, откуда у них такие комплексы. Ведь из-за комплексов они занимаются любовью по Интернету!
Кто-то боится, кто-то стесняется, кто-то не может, потому что его не научили любить, уважать, быть галантным, не научили никаким прелюдиям", - подчеркивает она.
Раньше отношения мужчины и женщины были окутаны какой-то тайной, это было романтично и красиво, переживали, что свидание не состоится.
"Тогда не было мобильных телефонов, и ты понимала, что если не придешь сегодня на свидание, то никогда больше этого человека не увидишь. А сейчас все просто: передумал, послал текст - и все.
Нет ценности у многих вещей, которые так прекрасны в нашей жизни", - поясняет Ханга.
Елена отметила, что она бы сделала передачу и для пожилых людей, кому за 60.
"Они такие же люди, и благодаря нашей медицине многие находятся в хорошей форме. Им тоже много чего хочется", - сказала телезвезда.
Однажды она готовила передачу про секс для инвалидов. Им тоже нужен секс и в некоторых странах эта проблема решается.