44,3 градуса: Франция побила температурный рекорд за всю историю наблюдений

Температурный рекорд был зафиксирован в городке Карпентрас на юге страны около 14.00 часов по местному времени.

Из-за аномальной жары четыре тысячи французских школ закрыты (во Франции каникулы начинаются в июле - Прим.ред). Экзамены в средней школе отложили до следующей недели.

Отметим, что предыдущий рекорд был установлен более 15 лет назад - температура плюс 44,1 градуса была зафиксирована в коммуне Сен-Кристоль, расположенной к северу от Лазурного Берега.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что экстремальная погода, вероятно, будет все чаще ввиду глобального потепления, поэтому стране придется адаптироваться.

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