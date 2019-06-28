44,3 градуса: Франция побила температурный рекорд за всю историю наблюдений

В пятницу, 28 июня, во Франции синоптики зафиксировали самую высокую за всю историю наблюдений температуру - 44,3 градуса в тени.
Температурный рекорд был зафиксирован в городке Карпентрас на юге страны около 14.00 часов по местному времени.
Из-за аномальной жары четыре тысячи французских школ закрыты (во Франции каникулы начинаются в июле - Прим.ред). Экзамены в средней школе отложили до следующей недели.
Отметим, что предыдущий рекорд был установлен более 15 лет назад - температура плюс 44,1 градуса была зафиксирована в коммуне Сен-Кристоль, расположенной к северу от Лазурного Берега.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что экстремальная погода, вероятно, будет все чаще ввиду глобального потепления, поэтому стране придется адаптироваться.
Галерея: Европу накрыла волна жары
Как заявила Всемирная метеорологическая организация ООН, последние пять лет стали самыми жаркими в истории метеорологических наблюдений. В организации предупредили, что периоды жары станут еще более экстремальными и будут длиться дольше.