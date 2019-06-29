Трагический отдых на Багамах: акулы убили девушку на глазах у ее семьи

Сообщается, что в момент нападения молодая девушка занималась одним из любимейших занятий туристов - подводным плаванием.

На месте происшествия была и семья погибшей - они утверждают, что предупреждали девушку о приближающейся опасности, но она не услышала, так как была под водой.

Полиция уточнила, что акулы оторвали девушке правую руку. Кроме того, были зафиксированы укусы на левой руке, на ногах и на ягодицах.

После инцидента пострадавшую доставили на берег, а затем в больницу, где, по данным правоохранительных органов, она скончалась. Это случилось 26 июня.