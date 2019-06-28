Видео: при наводнении в России течением уносит целые дома

Около 20 населённых пунктов в Иркутской области, Россия, после сильных осадков оказались затоплены вышедшими из берегов реками - под водой оказались около 3000 зданий, а также шоссе и мосты, около тысячи людей были эвакуированы, сообщают зарубежные СМИ.