Пт, 28.06.2019
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Видео: при наводнении в России течением уносит целые дома

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Около 20 населённых пунктов в Иркутской области, Россия, после сильных осадков оказались затоплены вышедшими из берегов реками - под водой оказались около 3000 зданий, а также шоссе и мосты, около тысячи людей были эвакуированы, сообщают зарубежные СМИ. 

Как видно на кадрах, снятых на месте событий, местами сильное течение уносит за собой целые дома.

Видео: Наводнение в Иркутской области

Отмечается, что несмотря на разгул природной стихии, некоторые, в основном пожилые люди, отказались от эвакуации. 

К сожалению, по данным синоптиков, улучшения в ближайшее время не предвидится – напротив, уровень воды продолжит подниматься.

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