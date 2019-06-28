Видео: при наводнении в России течением уносит целые дома

Около 20 населённых пунктов в Иркутской области, Россия, после сильных осадков оказались затоплены вышедшими из берегов реками - под водой оказались около 3000 зданий, а также шоссе и мосты, около тысячи людей были эвакуированы, сообщают зарубежные СМИ.
Как видно на кадрах, снятых на месте событий, местами сильное течение уносит за собой целые дома.
Видео: Наводнение в Иркутской области
Отмечается, что несмотря на разгул природной стихии, некоторые, в основном пожилые люди, отказались от эвакуации.
К сожалению, по данным синоптиков, улучшения в ближайшее время не предвидится – напротив, уровень воды продолжит подниматься.