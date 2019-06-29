Страховка от засухи станет более доступна латвийским фермерам

В ассоциации указали, что страховка от причиненных засухой убытков станет более доступной крестьянам, поскольку Кабинет министров принял правила о порядке предоставления государственной поддержки страховщику в компенсации вызванных засухой убытков. Таким образом будут уменьшаться преграды для развития страхования в этом направлении.

"Во время очень жаркого и сухого прошлогоднего лета стала актуальной необходимость страхования посевов от причиненных засухой убытков, к сожалению, в Латвии такая услуга не была доступна. Радуемся, что нам удалось вместе с Министерством земледелия создать схему, чтобы страхование от засухи было интересной услугой и для крестьян, и для страховщиков. То есть, чтобы одним было выгодно ее предлагать, а другим - приобретать", - заявил президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин.

Ассоциация отметила, что в 2018 году спрос на страхование посевов вырос, для некоторых компаний он выроз даже в три раза, поскольку два года подряд были неблагоприятные погодные условия - в 2017 году прошло много дождей, а лето 2018 года было очень засушливым. Крестьяне уже могут воспользоваться страховкой от града, засухи, ливней и перезимовки. Для этих полисов также доступна поддержка Программы развития сел на частичное покрытие расходов на приобретение страховки.

В ассоциации также указали, что страховка от засухи была менее доступна по той причине, что полис можно было приобрести лишь в том случае, если государство частично компенсирует выплаченные возмещения. Проблема появилась из-за того, что засуха не является локальным несчастным случаем, как наводнение или буря, а представляет собой риск на обширной территории. В случае засухи затраты страховщиков становятся особенно большими. Эти затраты могут существенно превысить средства в распоряжении страховых компаний, поэтому раньше страховка от засухи не предоставлялась.

Предусмотрено, что страховщики смогут подать заявку на компенсацию той части возмещения, которая превышает общее накопление выплаченных крестьянам страховых премий свыше 250% и не превышает 60% от общей стоимости убытков. Также общий объем выплачиваемой страховщиками компенсации не может превышать 1500% от общей суммы уплаченных в текущем году премий.

Для предотвращения рисков, крестьянам предлагаются страховые полисы за экономически необоснованную низкую цену, в правилах указана ценность минимальной премии выплат на один гектар - страховая премия на один гектар посевов не должна быть меньше 1% от ценности сельскохозяйственной продукции с одного гектара земли.

Для того, чтобы в распоряжении Минземледелия была предварительная информация о площадях посевов, которые застрахованы от рисков засухи и ожидаемых убытках, страховщикам до 15 июля текущего года нужно будет предоставить ведомству соответствующие данные о территориях с посевами.