Названо имя предполагаемого руководителя отравлением Скрипалей

Операцией, в ходе которой были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, руководил генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, сообщила программа Newsnight на BBC. В Великобританию Денис Сергеев приехал под именем Сергей Федоров.
Лондон обвинил Россию отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке Солсбери 4 марта. Власти Британии сделали вывод, что против Скрипалей применили "Новичок". Экс-полковник ГРУ и его дочь были госпитализированы в критическом состоянии, однако позже выздоровели.
Москва отрицает любую связь с произошедшим.
Инцидент вызвал заметное напряжение в отношениях России с Великобританией и другими странами Запада.
На экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который прошел в четверг, 27 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что пришло время "перевернуть страницу, которая связана со шпионами и попытками убийства".