Сб, 29.06.2019
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Названо имя предполагаемого руководителя отравлением Скрипалей

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Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

ФОТО: SCANPIX

Операцией, в ходе которой были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, руководил генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, сообщила программа Newsnight на BBC. В Великобританию Денис Сергеев приехал под именем Сергей Федоров. 

Лондон обвинил Россию отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок". 

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке Солсбери 4 марта. Власти Британии сделали вывод, что против Скрипалей применили "Новичок". Экс-полковник ГРУ и его дочь были госпитализированы в критическом состоянии, однако позже выздоровели. 

Москва отрицает любую связь с произошедшим. 

Инцидент вызвал заметное напряжение в отношениях России с Великобританией и другими странами Запада. 

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который прошел в четверг, 27 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что пришло время "перевернуть страницу, которая связана со шпионами и попытками убийства".

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