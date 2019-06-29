Названо имя предполагаемого руководителя отравлением Скрипалей

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке Солсбери 4 марта. Власти Британии сделали вывод, что против Скрипалей применили "Новичок". Экс-полковник ГРУ и его дочь были госпитализированы в критическом состоянии, однако позже выздоровели.