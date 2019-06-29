Настоящие герои! Пожарные спасли котенка из-под капота машины и нашли ему дом

Как отмечают пожарные, во время первого вызова котенка освободили из под капота одного автомобиля, но малыш убежал и спрятался под другой машиной. Поскольку владелец автомобиля не был на месте в тот момент, спасатели оставили на лобовом стекле транспортного средства записку с предупреждением о том, что под капотом машины находится котенок.