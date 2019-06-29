Настоящие герои! Пожарные спасли котенка из-под капота машины и нашли ему дом

В пятницу, 28 июня, сотрудники 5-й части Управления Рижского региона Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) два раза пришли на помощь маленькому котенку, который спрятался под капот автомобиля и застрял там. Об этом сообщается на странице VUGD в Facebook.
Как отмечают пожарные, во время первого вызова котенка освободили из под капота одного автомобиля, но малыш убежал и спрятался под другой машиной. Поскольку владелец автомобиля не был на месте в тот момент, спасатели оставили на лобовом стекле транспортного средства записку с предупреждением о том, что под капотом машины находится котенок.
Через четыре часа после первого вызова сотрудникам VUGD позвонила владелица другого автомобиля, которая сказала, что на данный момент котенок находится под капотом ее машины. Женщина не могла самостоятельно освободить зверька.
Пожарные прибыли на место происшествия, освободили котенка и отвезли его в ветеринарную клинику.
Ветеринары проверили котенка и констатировали, что он совершенно здоров. Поскольку у малыша не было хозяина, спасатели помогли ему найти дом. На данный момент котенок уже радует свою новую хозяйку.