В последние месяцы на YouTube-канале эстонского блогера Олега Беседина регулярно появляются интервью с российскими пропагандистами, находящимися под санкциями ЕС. Некоторые из них открыто говорят об оккупации Эстонии. В Министерстве внутренних дел осуждают подобную практику, но ответственность за распространение таких материалов возлагают на платформы, где публикуется контент, сообщает Rus.Postimees .

На YouTube-канале Олега Беседина новые видео выходят почти каждый день. Основную часть контента составляют интервью по видеосвязи с "экспертами" из России, которые также часто выступают у одиозного пропагандиста Владимира Соловьева и за свою деятельность находятся под санкциями Европейского союза. Соведущим часто является бывший лидер партии Koos и с лета прошлого года подозреваемый в криптомошенничестве Олег Иванов, бежавший из Эстонии в Россию. Его соратник, Айво Петерсон, находится под стражей по обвинению в госизмене.