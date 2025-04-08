Вопрос: "Есть ли какие-то отзывы об этой женщине? [Прикладывается скриншот фото и объявления.] Кто-то уже был у нее?"
Ответ: "Был у нее несколько лет назад, дважды. Фотографии не ее. Женщина в теле, типа BBW*, с массивной грудью. Для разнообразия можно иногда заглянуть".
Проституция практически пропала с улиц Латвии, но как явление никуда не исчезла. Интернет изменил все сферы деятельности, сексуальные услуги - не исключение. Какие еще изменения произошли в этой отрасли за последнее время? Как поменялись цены на рынке и успевает ли за всеми изменениями законодательство Латвии? TVNET+ продолжает серию статей "Рынок удовольствий".
TVNET+ созвонился с несколькими секс-работницами, которые без долгих предисловий рассказали о ценах, услугах и назвали адрес, куда ехать.