На дочь Жанны с неполных четырех метров упала деталь от качелей. Дочка не могла ни встать, ни двинуться, потому она немедленно позвонила маме. К счастью, Жанна была дома, поэтому смогла прибыть на место незамедлительно.

Позже оказалось, что у девочки два перелома в области таза.

"Она неделю провела в больнице, принимая обезболивающие. Пришлось учиться передвигаться с помощью костылей. До конца февраля она лежала дома, врач сказал, что до конца года нельзя заниматься спортом. Она - девочка, думаю, что захочет детей, эта травма может повлиять на это", - рассказала мама девочки.

По факту случившегося мама немедленно обратилась с заявлением в полицию. Со времени происшествия прошло уже более пяти месяцев, однако от стражей правопорядка никакого ответа до сих пор не было получено. "Пыталась дозвониться до инспектора, но безуспешно. Мне никто не ответил", - поделилась Жанна. Она хочет, чтобы дело было решено, и не пострадали другие дети.

В конце прошлого года дума Стопинского края заказала благоустройство зоны отдыха около многоквартирных домов в Упеслеяс. После происшествия сначала с мамой связался создатель зоны активного отдыха, однако, согласно словам Жанны, узнав, что женщина обратилась в полицию - интерес пропал.

После несчастья качели были восстановлены, и на Пасху дети уже катались, однако в мае они внезапно были демонтированы.

Председатель Стопиньского края рассказала, что до момента прибытия Bez Tabu не знала о серьезных травмах. О происшествии она была проинформирована, однако строитель, который связался с мамой пострадавшей девочки, рассказал, что с девочкой все в порядке. В мае качели были демонтированы, так как оказалось, что молодые люди сделали их опасными.

"Мы готовы компенсировать как медицинские расходы, так и другие убытки. Прошу обратиться в самоуправление. Мы чувствуем себя виновными, не могли предусмотреть все подобные действия. Мы действительно чувствуем себя виноватыми, готовы это решить. Семья до этого момента не обращалась к нам, мы не знали о настолько серьезных травмах", - рассказала председатель Стопинсьского края Вита Паулане.