Троллейбус протащил ребенка по асфальту несколько метров: водитель получила условный срок

Суд Латгальского предместья города Риги приговорил к двум годам условного тюремного заключения водителя троллейбуса, которая в сентябре прошлого года на пешеходном переходе сбила 11-летнего мальчика. Об этом сообщается в опубликованном анонимизированном решении суда.
В нем указано, что у женщины на три года изъяты права на управление транспортным средством. Также ей нужно будет возместить расходы на адвоката в размере 1396 евро.
В решении поясняется, что водитель, приближаясь к дорожным знакам, которые указывают на нерегулируемый пешеходный переход, нарушила закон о правилах дорожного движения и не обратила внимания на окружающую среду и ее изменения, а именно, не сделала ничего возможного, чтобы не были под угрозой другие участники дорожного движения.
Водитель своевременно не снизила скорость движения и полностью не остановилась перед пешеходным переходом, чтобы дать перейти дорогу несовершеннолетнему пешеходу, который пересекал дорогу по переходу, и у которого было преимущество. В результате данных действий был сбит мальчик и ему были нанесены тяжкие телесные повреждения, в том числе - переломы правой ноги.
Ранее программа "Панорама" сообщала, что 8 сентября прошлого года в Риге на улице Вишкю на пешеходном переходе водитель троллейбуса Rīgas satiksme сбила школьника Даниэля. Очевидцы говорили о том, что троллейбус примерно 15 метров тащил ребенка по асфальту.