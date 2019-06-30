Троллейбус протащил ребенка по асфальту несколько метров: водитель получила условный срок

В нем указано, что у женщины на три года изъяты права на управление транспортным средством. Также ей нужно будет возместить расходы на адвоката в размере 1396 евро.

В решении поясняется, что водитель, приближаясь к дорожным знакам, которые указывают на нерегулируемый пешеходный переход, нарушила закон о правилах дорожного движения и не обратила внимания на окружающую среду и ее изменения, а именно, не сделала ничего возможного, чтобы не были под угрозой другие участники дорожного движения.

Водитель своевременно не снизила скорость движения и полностью не остановилась перед пешеходным переходом, чтобы дать перейти дорогу несовершеннолетнему пешеходу, который пересекал дорогу по переходу, и у которого было преимущество. В результате данных действий был сбит мальчик и ему были нанесены тяжкие телесные повреждения, в том числе - переломы правой ноги.