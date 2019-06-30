Женщина порезала ногу на пляже и умерла

Жительница США, порезавшаяся две недели назад во время прогулки по пляжу Флориды, скончалась в результате заражения некротическим фасциитом, передает Newsweek.
Сын погибшей рассказал, что в воде женщина порезала ногу, однако сперва не придала этому значения. Уже через несколько дней из-за незаживающей раны его матери пришлось обратиться в больницу, где ей сделали прививку от столбняка и выписали антибиотики.
На следующий день женщину нашли без сознания у себя дома. она была госпитализирована. Смерть наступила в результате двух инсультов и сепсиса.
Некротический фасциит — инфекция, которая вызывается бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Этот вид бактерий поражают мягкие ткани организма, а чаще всего страдают конечности. Заболевание быстро развивается и его сложно определить.
Как пояснили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, случаи заражения этой болезнью весьма редки: каждый год в США инфицируются от 500 до полутора тысячи человек.