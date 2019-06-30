Женщина порезала ногу на пляже и умерла

Сын погибшей рассказал, что в воде женщина порезала ногу, однако сперва не придала этому значения. Уже через несколько дней из-за незаживающей раны его матери пришлось обратиться в больницу, где ей сделали прививку от столбняка и выписали антибиотики.

На следующий день женщину нашли без сознания у себя дома. она была госпитализирована. Смерть наступила в результате двух инсультов и сепсиса.

Некротический фасциит — инфекция, которая вызывается бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Этот вид бактерий поражают мягкие ткани организма, а чаще всего страдают конечности. Заболевание быстро развивается и его сложно определить.