ЧП на реке в Финляндии: подросток бросился в воду, прохожие не реагировали

Оскар заметил на Соборном мосту подростка, который вдруг начал залезать на перила моста.

Оскар сначала подумал, что молодой человек был с друзьями, и речь шла о какой-то игре. Он, однако, быстро понял, что подросток действительно собирается прыгнуть в реку. Хякинен быстро подъехал к нему на велосипеде.

"Я заговорил с ним. Он, ничего не говоря, спустился вниз с моста и пошел дальше по берегу", - сказал Хякинен.

Хятинен решил следить за развитием ситуации.

"Парень спустился вниз по лестнице, и прыгнул в воду", - рассказал он.

Хятинен подбежал ближе к реке и бросил подростку спасательный круг.

"Он сказал, что не умеет плавать. Я не мог в одиночку вытащить его из воды", - сказал Хякинен.

К счастью, на место пришла женщина, которая помогла Оскару спасти молодого человека. Женщина также вызвала скорую помощь.

Никто не реагировал, хотя человек залез на перила моста

После происшествия Оскар Хятинен не мог заснуть.

"Я долго думал, что случится с парнем после всего этого. Надеюсь, у него есть друзья и другие люди, с кем можно поговорить. У нас так много молодых людей, у которых нет никого", - сказал он.

Хятинена больше всего удивляет то, что многие люди проходили мимо места происшествия и никак не реагировали, - никого не интересовало, что случится с молодым человеком, который залезает на перила моста.