Пн, 1.07.2019
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Wall Street Journal: Apple будет производить Mac Pro в Китае

Иллюстративное фото.

ФОТО: AP/Scanpix

Американская корпорация Apple Inc переместит производство компьютеров Mac Pro в Китай, сообщает Wall Street Journal.

Издание указывает, что Apple выбрал тайваньского подрядчика Quanta Computer Inc. для производства стационарных компьютеров стоимость в 6000 долларов (5270 евро).

Mac Pro является нишевым продуктом Apple и объем его продаж небольшой, однако перемещение производства может разозлить президента США Дональда Трампа, который призывал американские предприятия и, в особенности Apple, производить свои товары в США. 

Кроме того, решение было принято во время торговых разногласий между США и  Китаем. 

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