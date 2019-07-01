Wall Street Journal: Apple будет производить Mac Pro в Китае

Издание указывает, что Apple выбрал тайваньского подрядчика Quanta Computer Inc. для производства стационарных компьютеров стоимость в 6000 долларов (5270 евро).

Mac Pro является нишевым продуктом Apple и объем его продаж небольшой, однако перемещение производства может разозлить президента США Дональда Трампа, который призывал американские предприятия и, в особенности Apple, производить свои товары в США.