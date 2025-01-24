Литва начала испытывать работу цифровых водительских удостоверений. Эстонское издание Postimees выяснило, что водители в Эстонии смогут использовать специальное мобильное приложение, а не брать с собой бумажные документы. Портал TVNET связался с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы выяснить мнение об этой идее в Латвии.
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Водители без прав? Что произойдет с водительскими удостоверениями в ЕС. Комментарий CSDD
Примерно два года назад Европарламент и Совет Европы решили ввести цифровые удостоверения личностей граждан ЕС (eID). Прогнозируется, что к 2030 году по меньшей мере 80% граждан ЕС смогут использовать eID для доступа к общественным услугам.