Водители без прав? Что произойдет с водительскими удостоверениями в ЕС. Комментарий CSDD

Литва начала испытывать работу цифровых водительских удостоверений. Эстонское издание Postimees выяснило, что водители в Эстонии смогут использовать специальное мобильное приложение, а не брать с собой бумажные документы. Портал TVNET связался с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы выяснить мнение об этой идее в Латвии.