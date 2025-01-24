Пт, 24.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи
Для абонентов

Водители без прав? Что произойдет с водительскими удостоверениями в ЕС. Комментарий CSDD

Перевод: rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Образец водительских прав
Образец водительских прав Фото: CSDD

Литва начала испытывать работу цифровых водительских удостоверений. Эстонское издание Postimees выяснило, что водители в Эстонии смогут использовать специальное мобильное приложение, а не брать с собой бумажные документы. Портал TVNET связался с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы выяснить мнение об этой идее в Латвии.

Примерно два года назад Европарламент и Совет Европы решили ввести цифровые удостоверения личностей граждан ЕС (eID). Прогнозируется, что к 2030 году по меньшей мере 80% граждан ЕС смогут использовать eID для доступа к общественным услугам.

В конце декабря 2024 года в Литве были проведены первые испытания мобильного водительского удостоверения в рамках пилотного проекта ЕС "Потенциал". По мнению экспертов, эти испытания стали важной вехой в развитии европейского цифрового идентификационного кошелька.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх