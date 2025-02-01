Еще одно место для "дойки" денег в Риге. Как не заблудиться среди знаков?

Как известно, участники дорожного движения за пределенный период времени способны воспринять конкретное количество информации, и, если они едут на машине, это время довольно ограничено.

Однако в этом месте слишком много лишней и другой информации, чтобы все успели заметить, что поворот запрещен. Организаторы движения должны попытаться понять, что именно люди не могут воспринять, а затем внести соответствующие изменения.

В основном, дорожные знаки в этом месте установлены в один ряд, однако два, за которые и выписывают штрафы, расположены дальше. Поэтому и не удивительно, что их можно и не заметить.

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