Вечером в понедельник, 27 января, из-за дорожно-транспортного происшествия было частично перекрыто движение на Бауском шоссе между Кекавой и Иецавой, сообщает VSIA Latvijas valsts ceļi со ссылкой на Государственную полицию.
Из-за аварии движение на Бауском шоссе частично перекрыто
На 33-м километре Бауского шоссе, примерно в районе поселка Димтмисе, произошло столкновение двух автомобилей.
Из-за аварии перекрыто движение по одной полосе в направлении Бауски.
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