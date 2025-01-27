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Из-за аварии движение на Бауском шоссе частично перекрыто

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Аварийный знак. Иллюстративное фото.
Аварийный знак. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Вечером в понедельник, 27 января, из-за дорожно-транспортного происшествия было частично перекрыто движение на Бауском шоссе между Кекавой и Иецавой, сообщает VSIA Latvijas valsts ceļi со ссылкой на Государственную полицию.

На 33-м километре Бауского шоссе, примерно в районе поселка Димтмисе, произошло столкновение двух автомобилей.

Из-за аварии перекрыто движение по одной полосе в направлении Бауски.

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