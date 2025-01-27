Видео Водитель сбил женщину на пешеходном переходе, она погибла на месте

На пешеходном переходе возле Дома культуры Броцены трагически погибла женщина. Водитель автомобиля вовремя ее не заметил, а очевидцы рассказывают, что после удара женщину отбросило еще на несколько метров от места столкновения.

Поздним днем, когда на улице было еще достаточно светло, водитель автомобиля Audi не заметил пожилую женщину, которая начала переходить дорогу по пешеходному переходу, и сбил ее.

Прямо возле окон квартиры Жанны собрались люди, чтобы попытаться помочь пострадавшей.

"Был шум, я услышала, как на улице одна женщина закричала, что сбили человека. Скорая долго стояла, а потом подъехала машина реанимации", - рассказывает очевидец Жанна.

Александр прибыл на место происшествия через несколько минут после аварии. По его словам, травмы, которые получила женщина, были очень серьезными.

И водитель автомобиля, и погибшая женщина - местные жители Броцены. Те, кто работает поблизости, отмечают, что водитель обычно ездит осторожно.

Люди, которых удалось встретить возле перехода, говорят, что всегда убеждаются в безопасности, прежде чем переходить дорогу.

Однако продавец, которая каждый день наблюдает за реальной ситуацией, отмечает, что многие не обращают внимания на приближающиеся машины. Часто люди надеются на удачу и пытаются пересечь дорогу всего в нескольких метрах от перехода.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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