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CSDD продлит время работы одной из станций техобслуживания

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Автомобили на станции техосмотра
Автомобили на станции техосмотра Фото: Edijs Pālens/LETA

С 3 февраля станция технического осмотра транспортных средств Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) в Цесисе будет работать дольше по понедельникам, сообщили агентству LETA представители CSDD.

Теперь в Цесисе, на улице Магоню, технический осмотр автомобилей с полной массой до 3,5 тонн по понедельникам будет проводиться до 19:00.

Ранее станция работала по понедельникам до 17:00.

CSDD является государственным акционерным обществом, которое занимается регистрацией транспортных средств в Латвии, выдачей водительских удостоверений, проведением технического осмотра автомобилей, а также предоставляет другие услуги.

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