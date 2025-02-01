С 3 февраля станция технического осмотра транспортных средств Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) в Цесисе будет работать дольше по понедельникам, сообщили агентству LETA представители CSDD.
CSDD продлит время работы одной из станций техобслуживания
Теперь в Цесисе, на улице Магоню, технический осмотр автомобилей с полной массой до 3,5 тонн по понедельникам будет проводиться до 19:00.
Ранее станция работала по понедельникам до 17:00.
CSDD является государственным акционерным обществом, которое занимается регистрацией транспортных средств в Латвии, выдачей водительских удостоверений, проведением технического осмотра автомобилей, а также предоставляет другие услуги.
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