"Путин - мой враг!": Нино Катамадзе объявила о прекращении гастролей в России

Грузинская певица Нино Катамадзе объявила о том, что собирается прекратить выступления в России. Об этом исполнительница написала в соцсети Facebook в воскресенье, 30 июня, однако позже публикация была удалена, сообщает Deutsche Welle (DW).
"Мое молчание не означает, что мне надо было что-то обдумать или решать, с первой секунды я чувствовала то же, что каждый из вас, увидев Гаврилова в кресле спикера! Я никогда не пыталась спрятаться от насилия и несправедливости, я никогда не ленилась, и своим голосом, по-грузински, всегда говорю во всех частях мира, в том числе в России, Россия - оккупант, Путин - враг моей страны, а значит и мой враг!" - написала Катамадзе.
Как отмечает DW, певица дала концерт в Москве 22 июня. Она охарактеризовала это выступление как самое тяжелое в жизни. Катамадзе обратилась к жителям Грузии и попросила у них прощения за то, что не приняла участие в антиправительственных протестах, начавшихся 20 июня.
"Прошу прощения, мои дорогие, что не стояла вместе с вами в ту ночь, что не смогла защитить вас физически и закрыть вас хоть от одной пули. Будь у меня выбор, я бы без колебания приняла бы на себя все те пули, которые попали в каждого из вас за протест против оккупации. Одно дело мой гастрольный график и другое - мое внутреннее чувство перед моей страной, грузинским словом, перед музыкой. Я сказала на этом концерте и хочу сказать и вам - это был мой последний концерт в России!!!" - написала Катамадзе.
Нино Катамадзе является грузинской джазовой исполнительницей и одной из самых известных музыкантов в стране. У Катамадзе также много поклонников в России.