"Путин - мой враг!": Нино Катамадзе объявила о прекращении гастролей в России

"Прошу прощения, мои дорогие, что не стояла вместе с вами в ту ночь, что не смогла защитить вас физически и закрыть вас хоть от одной пули. Будь у меня выбор, я бы без колебания приняла бы на себя все те пули, которые попали в каждого из вас за протест против оккупации. Одно дело мой гастрольный график и другое - мое внутреннее чувство перед моей страной, грузинским словом, перед музыкой. Я сказала на этом концерте и хочу сказать и вам - это был мой последний концерт в России!!!" - написала Катамадзе.