Латвийцев приглашают послушать речь нового главы государства

Инаугурация новоизбранного президента страны Эгила Левитса пройдет 8 июля, и жителей страны приглашают послушать речь президента у памятника Свободы, которая состоится в 12 часов, проинформировали агентство LETA в канцелярии президента.
Произнесение новоизбранным президентом речи у памятника Свободы в день инаугурации станет новой традицией, рассказали в канцелярии.
Перед этим планируется произнесение Левитсом речи и торжественной клятвы в Сейме. Далее он с супругой возложит цветы к памятнику первого президента Латвии Яниса Чаксте на Лесном кладбище.
В 12 часов Левитс произнесет речь и возложит цветы к памятнику Свободы. После этого бывший президент Латвии Раймонд Вейонис символически передаст ключи от Рижского замка Левитсу.
В конце дня новоизбранный президент отправится в Латвийскую национальную библиотеку, где состоится мероприятие в честь его инаугурации.
Как сообщалось ранее, Сейм 29 мая избрал президентом Латвии Эгила Левитса, за которого проголосовал 61 депутат.
Согласно Конституции, президент страны, вступая в должность, произносит торжественную клятву:
"Клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу латвийского народа. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его жителей. Я буду свято соблюдать Конституцию Латвии и законы государства. Ко всем буду относиться справедливо и выполнять свои обязанности на совесть".