Трамп ввел пошлины на импорт со всего мира, но не из России. Почему?

Трамп ввел "взаимные пошлины" на импорт из более чем 180 стран. Отсутствие России и Беларуси в списке объяснили незначительной торговлей с ними из-за санкций. Что не так с этим аргументом - у DW.
США ввели пошлины на все товары, ввозимые из-за рубежа. В обнародованном Белым домом в четверг, 3 апреля, списке более 180 стран и территорий, в отношении импорта из которых вводятся "взаимные тарифы" от 10% и выше. Однако некоторых государств среди них все же нет. В частности, России.
Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News объяснил такое решение тем, что из-за санкций торговли с РФ нет. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что американские санкции "исключают значимую торговлю" между двумя странами. Так ли это на самом деле, разбиралась DW.
LIBERATION DAY RECIPROCAL TARIFFS 🇺🇸 pic.twitter.com/ODckbUWKvO— The White House (@WhiteHouse) April 2, 2025
США импортируют из России больше, чем из Украины и Казахстана
Утверждение Бессента об отсутствии торговли разбивается о реальность. По данным Торгового представительства США, в 2024 году объем импорта-экспорта между странами достиг 3,5 млрд долларов. При этом США закупили в РФ товаров на 3 млрд долларов. Крупнейшие статьи американского импорта из России - удобрения, цветные металлы и неорганические химикаты.
3,5 млрд долларов - это много или мало? До полномасштабного вторжения российской армии в Украину этот показатель был ровно в 10 раз выше, 35 млрд долларов. Однако тезис про отсутствие России в списке из-за незначительной доли торговли Соединенных Штатов с ней все равно выглядит сомнительно.
Например, 27%-ные пошлины вводятся против Казахстана, чей объем торговли с США равнозначен российскому - 3,4 млрд долларов, из них 2,3 млрд приходятся на американский импорт. С Украиной у США еще меньше торговых сделок (2,9 млрд долларов, из них на 1,2 млрд долларов США импортируют), но она тоже попала в список с тарифами в 10%.
На товары из Беларуси нет пошлин, а на необитаемые острова - есть
Политолог-американист Александра Филиппенко в беседе с DW обращает внимание, что в трамповский список попала, например, Венесуэла, которая также находится под санкциями США. При этом, помимо России, тарифы не затронули еще несколько стран под американскими ограничительными мерами - Северную Корею, Кубу и Беларусь. "Это выглядит как символическая снисходительность", - считает она.
Объемы торговли с этими странами Торговое представительство США не публикует. По оценке ООН, сделки Соединенных Штатов с Беларусью не превышают несколько десятков миллионов долларов. В частности, в 2024-м США ввезли белорусских товаров на 21 млн долларов.
Впрочем, доля той или иной страны в импорте-экспорте, очевидно, не была решающим фактором при составлении перечня Трампа. Об этом говорит, например, появление в нем даже необитаемых островов вроде Херда и Макдональда - заморских территорий Австралии - с которыми у США действительно нулевой торговый оборот.
В свежем списке Трампа не оказалось и еще несколько стран, например, Канады и Мексики. Однако в отношении большинства товаров оттуда США ранее уже ввели 25%-ные пошлины.
Так почему пошлины Трампа не затронули Россию?
Александра Филиппенко считает, что решение не включать РФ в список показывает, что для Трампа оказалось приоритетнее налаживание отношений с Москвой: "И российские власти восприняли политический сигнал". Так политолог трактует пост в Telegram-канале спецпосланника президента РФ Кирилла Дмитриева, который как раз находится в Вашингтоне. В публикации Дмитриев указал, что восстановление диалога между Россией и США - "непростой и постепенный процесс", а стороны "готовы выстраивать сотрудничество - как в международных делах, так и в экономике".
"Россия и Украина сейчас находятся в отдельном кластере, решения по которому принимаются вне экономической логики", - считает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Он согласен, что отсутствие дополнительных пошлин по отношению к России - сугубо политический вопрос, несмотря на уверение американских властей о незначительном товарообороте США и РФ.
Между странами сохраняются поставки ядерного топлива, удобрений и платиноидов, говорит он. "Хотя, конечно, этот объем поставок несопоставим с европейским и китайским рынками и далек от прежнего уровня", - констатирует Буклемишев. Возможность восстановления товарооборота эксперт оценивает скептически: "Даже в случае потепления отношений вернуть прежний уровень торговли невозможно. Финансовые, логистические и санкционные ограничения останутся, а российский рынок уже частично замещен Китаем".
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