Трамп ввел пошлины на импорт со всего мира, но не из России. Почему?

3,5 млрд долларов - это много или мало? До полномасштабного вторжения российской армии в Украину этот показатель был ровно в 10 раз выше, 35 млрд долларов. Однако тезис про отсутствие России в списке из-за незначительной доли торговли Соединенных Штатов с ней все равно выглядит сомнительно.

Например, 27%-ные пошлины вводятся против Казахстана, чей объем торговли с США равнозначен российскому - 3,4 млрд долларов, из них 2,3 млрд приходятся на американский импорт. С Украиной у США еще меньше торговых сделок (2,9 млрд долларов, из них на 1,2 млрд долларов США импортируют), но она тоже попала в список с тарифами в 10%.

На товары из Беларуси нет пошлин, а на необитаемые острова - есть

Политолог-американист Александра Филиппенко в беседе с DW обращает внимание, что в трамповский список попала, например, Венесуэла, которая также находится под санкциями США. При этом, помимо России, тарифы не затронули еще несколько стран под американскими ограничительными мерами - Северную Корею, Кубу и Беларусь. "Это выглядит как символическая снисходительность", - считает она.

Объемы торговли с этими странами Торговое представительство США не публикует. По оценке ООН, сделки Соединенных Штатов с Беларусью не превышают несколько десятков миллионов долларов. В частности, в 2024-м США ввезли белорусских товаров на 21 млн долларов.