В Резекне полиция задержала женщину - "денежного мула": пострадавшие передали ей 16 000 евро

На прошлой неделе полиция получила информацию о случае мошенничества, направленном против женщины 1954 года рождения. Стражи порядка провели оперативные мероприятия и задержали женщину 1978 года рождения, которая пришла к пострадавшей, чтобы забрать деньги и доставить их дальше.

По словам Юране, женщина 1978 года рождения задержана, в ходе расследования выяснилось, что она связана с еще двумя случаями мошенничества. Всего пострадавшие передали женщине 16 080 евро.

Пострадавшей женщине 1954 года рождения 21 марта позвонили неизвестные, которые представились полицейскими и медиками, и заявили, что ее родственница пострадала в ДТП. Мошенники упомянули, что необходимы деньги, чтобы сделать операцию. После разговора к пострадавшей домой пришла уже задержанная женщина, которая выдавала себя за помощника следователя. Пострадавшая передала ей 10 000 евро.

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Женщина, выполнявшая функции денежного мула, была задержана 26 марта. В ходе обыска по ее месту жительства стражи порядка изъяли 2180 евро наличными и боеприпасы - 101 мелкокалиберный патрон.

Другие случаи мошенничества произошли 20 марта, когда женщина приняла участие в выманивании 3750 евро у жителя Каунтаской волости Резекненского края, и 24 марта, когда 2330 евро были выманены у жительницы Краславы, которой также позвонил злоумышленник и рассказал о родственнике, якобы пострадавшем в аварии.

Государственная полиция начала три уголовных процесса в связи с мошенничеством, расследование продолжается. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до трех лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф.

Госполиция призывает жителей быть внимательными и напоминать своим родственникам, особенно людям в возрасте, что нельзя разговаривать с незнакомцами и отдавать кому-то деньги. Ни сотрудники полиции, ни других госучреждений никогда не позвонят, чтобы попросить денег или доступ к банковским счетам.