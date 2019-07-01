Левитс прервал традиции инаугурации, чем вызвал скандал

Напомним, инаугурация пройдет в понедельник, 8 июля.

Жителей Латвии по такому поводу впервые приглашают послушать речь президента у памятника Свободы, которая состоится в 12 часов.

Произнесение новоизбранным президентом речи у памятника Свободы в день инаугурации станет новой традицией, рассказали в канцелярии.

Перед этим планируется произнесение Левитсом речи и торжественной клятвы в Сейме. Далее он с супругой возложит цветы к памятнику первого президента Латвии Яниса Чаксте на Лесном кладбище. В 12 часов Левитс произнесет речь и возложит цветы к памятнику Свободы. После этого бывший президент Латвии Раймонд Вейонис символически передаст ключи от Рижского замка Левитсу.

В конце дня новоизбранный президент отправится в Латвийскую национальную библиотеку (ЛНБ), где состоится мероприятие в честь его инаугурации.

Именно это мероприятие и обросло скандалом.

Дело в том, что в ЛНБ гостей позвали без вторых половинок. По словам советницы президента Эгила Левитса Айвы Розенберги, это сделали намеренно - с целью пригласить как можно больше людей из самых разных отраслей. По ее словам, приглашены около 800 человек, представляющих различные учреждения, организации и те, кто внесли вклад в развитие Латвии.

Она отметила, что нет такого правила, которое обязывает приглашать и супруга.

Тем временем председатель Латвийской оперы и балета Зигмарс Лиепиньш в социальной сети Facebook весьма остро высказался на этот счет, отметив, что ему такое приглашение кажется неприличным. В частности, он написал:

"Сколько человек предадут своего мужа или жену, посетив инаугурацию без супруга?".

Этот пост разошелся в социальных сетях и вызвал бурю обсуждений в обществе.

Относительно возмущения Лиепиньша, Розенберга отметила, что у каждого есть личное мнение, и нельзя надеяться, что все будут довольны организационными моментами. Она еще раз подчеркнула, что в 12 часов все приглашаются к Памятнику.

В то же время эксперт по этикету Ирма Калниня отметила, что традиция приглашать гостей со вторыми половинками существует уже с 1993 года. С момента восстановления независимости Латвии все президенты от Гунтиса Улманиса до Раймонда Вейониса так поступали.

Она также напомнила, что Раймонд Вейонис стал первым президентом, который проводил государственные визиты без вторых половин - а именно до него, если президент другой страны приезжал в Латвию, то в Дом черноголовых или Рижский замок приглашали вторых половин. Он это отменил.

Галерея: Эгил Левитс избран президентом

Как сообщалось ранее, Сейм 29 мая избрал президентом Латвии Эгила Левитса, за которого проголосовал 61 депутат.

Согласно Конституции, президент страны, вступая в должность, произносит торжественную клятву: