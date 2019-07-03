Согласно данным опроса, опубликованном в начале 2019 года, 33% жителей Латвии оценили проект Rail Baltica очень положительно, но в целом проект поддержали 81% респондентов. По сравнению с 2016 годом поддержка этого проекта возросла. В то время 25% людей были очень позитивно настроены по отношению к проекту Rail Baltica. С другой стороны, российские пропагандисты настроены скептически, а иногда и открыто негативно. В 2015 году российский портал Regnum с недовольством написал, что предложение KDzL соединить Ригу и Москву высокоскоростной железнодорожной линией будет отклонено. "Россия действует по принципам экономической прибыльности, развивает человеческие связи, но ее "коллеги" в Балтии (в Прибалтике) готовятся к войне с Россией". В 2018 году Regnum опубликовал статью, в которой были указаны экономические выгоды проекта Rail Baltica.

Наш сосед может не волноваться - НАТО не намерено на него нападать. Однако, прежде чем критиковать жителей стран Балтии за то, что они думают о своих оборонительных возможностях, кремлевскому народу нужно было бы взглянуть на свою внешнюю политику, где агрессия против соседних стран уже стала обычным явлением. В этой ситуации однопутное железнодорожное сообщение с Москвой является еще одним фактором риска. Поэтому, само собой разумеется, думая о железнодорожном сообщении, мы также смотрим, например, в сторону Варшавы. Нам не нужно стыдиться того, что мы хотим быть в безопасности - в случае X часа к нам гораздо быстрее могли бы добраться военные грузы союзников. Если мы сможем достичь этих и других целей при финансировании Европейского Союза, то было бы легкомысленно пустить эту возможность на ветер. Активное участие Финляндии в реализации проекта также может способствовать внедрению Rail Baltica в кратчайшие возможные сроки. Проект должен быть реализован быстро и решительно, поэтому не должно быть никаких колебаний.