Rail Baltica – гораздо больше, чем просто рельсы

Стены большого зала ожидания Рижского вокзала украшены тремя впечатляющими рекламными плакатами: "Ужинаем в Риге, завтракаем в Минске, Санкт-Петербурге и Москве". Конечно, мы рады, что Латвию посещают туристы из разных стран, в том числе из России и Беларуси. Тем не менее, поезда до Риги также могут быть использованы туристами из Берлина, Варшавы, Каунаса, Таллина и Хельсинки.
С момента восстановления независимости Латвии прошло почти 30 лет, но и эти рекламные плакаты, и разваливающиеся платформы и поезда, в которых приходится ездить пассажирам, окунают в советскую атмосферу. Участие союзника Владимира Путина – президента Российских железных дорог (KDzL) Владимира Якунина, в праздновании юбилея председателя правления Latvijas Dzelzceļa (LDz) Угиса Магониса в 2015 году ярко дополняет картину. Речь не только об имидже столицы и страны, где железнодорожная станция, пассажирский порт и аэропорт всегда будут играть важную роль, но и движения в целом. Балтийские государства все еще чем-то похожи на остров с точки зрения доступности, так как авиаперелеты являются наиболее удобным способом добраться сюда из других европейских стран. Исключение составляет, возможно, Таллинн, который регулярно обслуживается паромами из Хельсинки. У нас была прекрасная возможность изменить ситуацию на сухопутном транспорте в пользу проекта Rail Baltica.
Люди
Часто можно слышать версию, что путешествие на поезде для нас совсем не актуально. Но качественное предложение может стимулировать спрос. Комфортные условия переезда и возможность путешествовать, например, между Таллинном и Ригой в течение часа и 42 минут (запланированная скорость 240 км/ч для пассажирских перевозок), вероятно, будут привлекательным предложением для многих.
Железнодорожное сообщение с Рижским аэропортом увеличит поток литовцев и эстонцев в Рижский аэропорт и обратно в Вильнюс и Таллинн. Как много мы знаем о том, что происходит в эстонской и литовской политике, общественной жизни и культуре? Возможно, что из-за соседства и некоторых местных СМИ знаем гораздо больше о России, чем о союзниках. Rail Baltica не решит все это, но определенно улучшит ситуацию с people-to-people коммуникациями. Относительно экологичные и безопасные железнодорожные услуги откроют новые возможности на рынке труда и обеспечат доступ к ряду вузов и научных учреждений.
Экономика
Способность Балтии работать на едином европейском рынке является неполной. С запуском Rail Baltica лозунг "возвращение в Европу" приобретет еще одно практическое измерение. Грузовые перевозки Rail Baltica предложат ряд преимуществ перед автомобильным и морским транспортом, что принесет пользу грузовым перевозчикам. Примером является соотношение затрат и выгод для грузов с важной скоростью доставки и пунктуальностью. Один вид деятельности создаcт возможности для будущего. Логистические центры обычно расположены там, где есть хорошая доступность, хорошее транспортное сообщение.
Согласно прогнозам, объем перевозок Rail Baltica в 2030 году составит девять миллионов тонн в год, а количество перевезенных пассажиров достигнет двух миллионов в год.
Частичное перемещение грузов на железнодорожный транспорт сократит количество грузовых автомобилей на дороге, повысит безопасность дорожного движения и уменьшит заторы. Проект Rail Baltica будет способствовать долгосрочному экономическому развитию во всех трех странах Балтии. Реализация проекта будет способствовать росту ВВП и созданию новых рабочих мест уже на этапе строительства. В то время, когда Rail Baltica будет полностью функционировать, доступ к рынкам Балтии будет улучшен, а конкуренция в международной торговле будет усилена.
Кто против?
Согласно данным опроса, опубликованном в начале 2019 года, 33% жителей Латвии оценили проект Rail Baltica очень положительно, но в целом проект поддержали 81% респондентов. По сравнению с 2016 годом поддержка этого проекта возросла. В то время 25% людей были очень позитивно настроены по отношению к проекту Rail Baltica. С другой стороны, российские пропагандисты настроены скептически, а иногда и открыто негативно. В 2015 году российский портал Regnum с недовольством написал, что предложение KDzL соединить Ригу и Москву высокоскоростной железнодорожной линией будет отклонено. "Россия действует по принципам экономической прибыльности, развивает человеческие связи, но ее "коллеги" в Балтии (в Прибалтике) готовятся к войне с Россией". В 2018 году Regnum опубликовал статью, в которой были указаны экономические выгоды проекта Rail Baltica.
Успешная реализация этого проекта противоречила бы пропагандистскому посланию России о Латвии как об экономически отсталой стране. Внедрение Rail Baltica также опровергнет сообщение российских пропагандистов о том, что экономическое развитие Латвии зависит исключительно от России. Вот почему российские СМИ создали образ Rail Baltica в основном как инфраструктурную сеть для военных нужд НАТО - для транспортировки вооружений.
Безопасность
Наш сосед может не волноваться - НАТО не намерено на него нападать. Однако, прежде чем критиковать жителей стран Балтии за то, что они думают о своих оборонительных возможностях, кремлевскому народу нужно было бы взглянуть на свою внешнюю политику, где агрессия против соседних стран уже стала обычным явлением. В этой ситуации однопутное железнодорожное сообщение с Москвой является еще одним фактором риска. Поэтому, само собой разумеется, думая о железнодорожном сообщении, мы также смотрим, например, в сторону Варшавы. Нам не нужно стыдиться того, что мы хотим быть в безопасности - в случае X часа к нам гораздо быстрее могли бы добраться военные грузы союзников. Если мы сможем достичь этих и других целей при финансировании Европейского Союза, то было бы легкомысленно пустить эту возможность на ветер. Активное участие Финляндии в реализации проекта также может способствовать внедрению Rail Baltica в кратчайшие возможные сроки. Проект должен быть реализован быстро и решительно, поэтому не должно быть никаких колебаний.
1 Опрос: 33% жителей Латвии оценили позитивно проект Rail Baltica, 15.01.2019., Diena, https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/aptauja-33-latvijas-iedzivotaju-_rail-baltica_-projektu-verte-loti-pozitivi-14212489.
2 Игорь Павловский, Rail Baltica — дорога на войну с Россией, 4 сентября 2015, REGNUM, https://regnum.ru/news/1963529.html.
3 Литва призналась: Rail Baltica – дорога на войну с Россией, 9 июля 2018, REGNUM, https://regnum.ru/news/polit/2444830.html.