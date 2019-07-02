Джаз от Ralph & Russo: ген романтизма и гламурный шик 30-х годов
Британский бренд Ralph & Russo в рамках Недели высокой моды в Париже представил свою новую кутюрную коллекцию осень-зима 2019/2020 в стиле ар-деко, вечерние платья из которой, можете не сомневаться, мы скоро увидим на знаменитостях на красных ковровых дорожках.
Воздушный шифон, прозрачный тюль, цветочные аппликации, каскады оборок, банты, воланы, жемчужные нити и ободки, хрустальная бахрома, бисер, кристаллы - все это навеяно романтизмом и гламурным шиком 30-х годов, неповторимой эпохи джаза...
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