Джаз от Ralph & Russo: ген романтизма и гламурный шик 30-х годов

Британский бренд Ralph & Russo в рамках Недели высокой моды в Париже представил свою новую кутюрную коллекцию осень-зима 2019/2020 в стиле ар-деко, вечерние платья из которой, можете не сомневаться, мы скоро увидим на знаменитостях на красных ковровых дорожках.