Вт, 2.07.2019
Собрание было очень эмоциональным, и все члены общества "Золитуде. 21.11", за исключением одного, проголосовали за то, что жилой дом нужно снести, а на месте трагедии сделать мемориал. Регина Лочмеле-Лунева, руководитель объединения "Золитуде. 21.11"

Джаз от Ralph & Russo: ген романтизма и гламурный шик 30-х годов
Высокая мода

ФОТО: AFP/SCANPIX

Британский бренд Ralph & Russo в рамках Недели высокой моды в Париже представил свою новую кутюрную коллекцию осень-зима 2019/2020 в стиле ар-деко, вечерние платья из которой, можете не сомневаться, мы скоро увидим на знаменитостях на красных ковровых дорожках.

Воздушный шифон, прозрачный тюль, цветочные аппликации, каскады оборок, банты, воланы, жемчужные нити и ободки, хрустальная бахрома, бисер, кристаллы - все это навеяно романтизмом и гламурным шиком 30-х годов, неповторимой эпохи джаза...

ФОТО: AFP/Scanpix

ФОТО: AFP/Scanpix

ФОТО: AFP/Scanpix

ФОТО: Sipa/AFP/Scanpix

ФОТО: Sipa/AFP/Scanpix

ФОТО: Sipa/AFP/Scanpix

ФОТО: Sipa/AFP/Scanpix

ФОТО: Sipa/AFP/Scanpix

ФОТО: Sipa/AFP/Scanpix

ФОТО: Sipa/AFP/Scanpix

ФОТО: AFP/Scanpix

Больше фото смотрите в нашей галерее!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ