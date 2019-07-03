В России решили построить "православный Ватикан" за два миллиарда евро

Сергиев Посад находится примерно в 70 километрах от Москвы.

В городе расположена Троице-Сергиева лавра - это крупнейший в России православный мужской монастырь, который служит и духовным центром церкви.

Проект "Православного Ватикана" планируется сконцентрировать вокруг монастыря.

В ходе проекта вокруг монастыря планируется построить центр представительства культуры и церкви, который включает в себя православный художественный музей, православный молодежный культурный центр, библиотеку патриарха, верховный церковный суд, православный медиа-центр и гостиницу.

"Необходимо постепенно разгрузить монастырь, перенаправить туристов в новые музеи, нагрузить их, чтобы меньше времени проводили в самом монастыре, так как монахам относительно сложно жить в таком шумном месте", - обосновал необходимость проекта руководитель художественного совета российской православной церкви Леонид Калинин.

ФОТО: Reuters/ScanPix

В ходе проекта в Сергиеве Посаде также планируется построить новый административный центр, в который перенесут административные структуры, находящиеся сейчас в центре города.

Кроме того, планируется построить новые жилые районы и окружную дорогу.

Возможно и строительство аэропорта на базе аэродрома Вихрево.

Всего этот проект может обойтись в 120-140 миллиардов рублей (1,7-2 миллиарда евро). Планируется, что 90% этого проекта будет финансироваться из федерального бюджета РФ.

Решение о разработке проекта по развитию Сергиева Посада было принято еще в 2017 году.