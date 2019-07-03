В России решили построить "православный Ватикан" за два миллиарда евро

Россия начала работу над своим очередным грандиозным проектом - он предусматривает превратить город Сергиев Посад в Московской области в столицу православных или "православный Ватикан". Стратегию развития Сергиева Посада разработало консультационное предприятие "Стрелка", и документ размером в 300 страниц попал в распоряжение газеты "Ведомости".
Сергиев Посад находится примерно в 70 километрах от Москвы.
В городе расположена Троице-Сергиева лавра - это крупнейший в России православный мужской монастырь, который служит и духовным центром церкви.
Проект "Православного Ватикана" планируется сконцентрировать вокруг монастыря.
В ходе проекта вокруг монастыря планируется построить центр представительства культуры и церкви, который включает в себя православный художественный музей, православный молодежный культурный центр, библиотеку патриарха, верховный церковный суд, православный медиа-центр и гостиницу.
"Необходимо постепенно разгрузить монастырь, перенаправить туристов в новые музеи, нагрузить их, чтобы меньше времени проводили в самом монастыре, так как монахам относительно сложно жить в таком шумном месте", - обосновал необходимость проекта руководитель художественного совета российской православной церкви Леонид Калинин.
В ходе проекта в Сергиеве Посаде также планируется построить новый административный центр, в который перенесут административные структуры, находящиеся сейчас в центре города.
Кроме того, планируется построить новые жилые районы и окружную дорогу.
Возможно и строительство аэропорта на базе аэродрома Вихрево.
Всего этот проект может обойтись в 120-140 миллиардов рублей (1,7-2 миллиарда евро). Планируется, что 90% этого проекта будет финансироваться из федерального бюджета РФ.
Решение о разработке проекта по развитию Сергиева Посада было принято еще в 2017 году.
Проект утвердили глава российской православной церкви патриарх Кирилл и президент России Владимир Путин.