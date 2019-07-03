Турлайс: те, кто меня скинул, выберут нового мэра, до внеочередных выборов не дойдет

За отставку Турлайса проголосовал 31 депутат - почти вся оппозиция, внефракционный депутат Оскар Путниньш и "Фракция независимых депутатов", которую образуют четверо исключенных из "Согласия" политиков - Валерий Петров, Росликов, Виталий Дубов и Вадим Баранник.

"Если сейчас будет спровоцирован роспуск Рижской думы и внеочередные выборы, это будет окончательно безответственным шагом", - отметил Турлайс.

Политик признал, что ранее уже мог ощутить демарш депутатов "Согласия", так как фракция потеряла лидера.

"Уже было известно, что фракцию вместе удерживал и руководил ею один лидер - Нил Ушаков - с его авторитетом и влиянием. Но, когда он стал депутатом Европарламента, крепкое управление пропало. Это уже было видно и раньше - как только он сообщил, что будет баллотироваться, стало понятно, что его выберут в Европарламент, он переселится в Брюссель и фракция "Согласия" останется без руководства.

Поэтому и коалиция "Согласия" и ЧСР уже не было бетонно крепкой. Будет ли это четверка или тройка, или пятерка, все это только вопрос времени и обстоятельств. Стало ясно, что предыдущая конструкция, существовавшая в прошлые годы и работающая последние два года с минимальным преимуществом в думе, больше не дееспособна", - сказал Турлайс.

"Я человек, а не робот. Я тяжело переживал то, что ситуация такова, какова есть. Не потому, что я каким-то образом унижен. Нет, у меня очень большой опыт в политике, и шло по-всякому. И то, что было создано в моем направлении, меня особо не зацепило.