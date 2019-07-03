В результате удара по центру для беженцев в Ливии убиты 40 человек

На размещенных Министерством здравоохранения Ливии в интернете фотографиях видно, что раненых мигрантов на автомобилях скорой помощи везут в больницу.

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Поддерживаемое ООН правительство Ливии в нанесении удара обвинило Национальную армию Ливии, которой руководит маршал Халиф аль Хафтар, поддерживающий конкурирующее правительство.

В Ливии на контроль над государством претендуют два правительство. Признанное ООН Правительство национального согласия находится в столице Триполи. В свою очередь в Тубруке находится правительство, которое поддерживают силы Хафтара, и оно контролирует восток страны и часть юга. Хафтара поддерживают Египет и ОАЭ.