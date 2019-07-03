В результате воздушного удара по центру размещения беженцев на окраине столицы Ливии Триполи в ночь на среду были убиты 40 и ранены 80 человек, сообщает АР.
На размещенных Министерством здравоохранения Ливии в интернете фотографиях видно, что раненых мигрантов на автомобилях скорой помощи везут в больницу.
Галерея: В результате удара по центру для беженцев в Ливии убиты 40 человек
Поддерживаемое ООН правительство Ливии в нанесении удара обвинило Национальную армию Ливии, которой руководит маршал Халиф аль Хафтар, поддерживающий конкурирующее правительство.
В Ливии на контроль над государством претендуют два правительство. Признанное ООН Правительство национального согласия находится в столице Триполи. В свою очередь в Тубруке находится правительство, которое поддерживают силы Хафтара, и оно контролирует восток страны и часть юга. Хафтара поддерживают Египет и ОАЭ.
Через Ливию лежит путь мигрантов из Африки через Средиземное море в Европу.