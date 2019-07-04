Ушаков "ушел в тень": рейтинг "Согласия" упал до минимума с 2010 года

Если бы выборы проходили в июне, за "Согласие" свой голос отдали бы 15,8% избирателей, что на 1,7% меньше, чем в мае.

Таким образом популярность партии достигла наинизшей отметки с 2010 года - тогда лидер партии Нил Ушаков недавно преступил к обязанностям мэра Риги.

По мнению социолога Арниса Кактиньша, падение рейтинга "Согласия" связано с процессами в Рижской думе, а также тем, что лидер партии Ушаков "ушел в тень".

Если в мае второе место в рейтинге занимал Союз "зеленых" и крестьян, то в июне их с этой позиции сместило "Новое Единство", показав поддержку 10,5% избирателей, что на 4,4% больше, чем в мае.

Таким образом партия достигла самой высокой отметки за последние четыре года. Последний раз за нее хотели проголосовать столько избирателей в 2015 году.

Кактиньш связывает успех партии с хорошими результатами на выборах в Европарламент, но не советует особенно радоваться, так как это может быть только кратковременным эффектом.

Третье место держит Национальное объединение "Все для Латвии!" (TВ/LNNK), за которое готовы отдать свой голос 7,7% опрошенных избирателей. Рейтинг с мая упал на 0,9%, но и в предыдущем месяце партия занимала третье место в рейтинге партий.

Четвертое место в июне заняло объединение "Для развития/За!" с 6,8% голосов, увеличив поддержку на 0,9% по сравнению с маем, а на пятом месте СЗК с 6,3%, потеряв 2,5%.

На шестое место с 4,6% голосов опустилась Новая Консервативная партия (НКП), которая ранее с 7,9% занимала четвертую позицию топа, но уже и в мае, по сравнению с апрелем, рейтинг был меньше.

Таким образом результат НКП на данный момент самый низкий с выборов в Сейм.

KPV LV, Латвийское объединение регионов, "Прогрессивные" и Русский союз Латвии набрали 3,4%, 3%, 3% и 1,6% голосов избирателей соответственно.