Нападение на школу во Франции: есть погибший и раненые

В Нанте, на западе Франции, в четверг при нападении на школу погиб один ученик, а трое получили ранения, сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Полиция задержала нападавшего, который, согласно информации газеты Ouest France, является учеником данного учебного заведения.
Мотив нападения неизвестен. О данном инциденте также сообщает газета Le Parisien.
Министр образования Элизабет Борн подтвердила, что нападение произошло, и выразила соболезнования.
Нападавший проник в две учебные аудитории и нанес удары ножом четырем школьникам, уточняют газеты.
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