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Нападение на школу во Франции: есть погибший и раненые

Французская полиция
Французская полиция Фото: AFP/SCANPIX

В Нанте, на западе Франции, в четверг при нападении на школу погиб один ученик, а трое получили ранения, сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Полиция задержала нападавшего, который, согласно информации газеты Ouest France, является учеником данного учебного заведения.

Мотив нападения неизвестен. О данном инциденте также сообщает газета Le Parisien.

Министр образования Элизабет Борн подтвердила, что нападение произошло, и выразила соболезнования.

Нападавший проник в две учебные аудитории и нанес удары ножом четырем школьникам, уточняют газеты.

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