Праздник Риги в этом году будет посвящен городским легендам

Праздник Риги, который в этом году пройдет 16-18 августа, тематически будет посвящен городским легендам, сообщила агентству LETA представитель Рижской думы Индра Вилде.
Откроется праздник 16 августа вечером с концерта на Домской площади, посвященного 100-летию Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витолса.
В программе праздника - многочисленные мероприятия на набережной 11 ноября и в Верманском саду, Музее Риги и истории мореходства, в новом культурном центре Hanzas Perons, на улицах и площадях города.
В этом году на празднике выступит много цирковых коллективов - артисты уличных цирков из Германии и Нидерландов, труппа клоунов Squadra Sua из Праги, тайваньская цирковая труппа FOCA.
Как и каждый год, пройдут круглосуточный баскетбольный турнир "Матч берегов", день уличной музыки и другие традиционные мероприятия Праздника Риги.
Сторонники активного образа жизни смогут принять участие в "Пляжных играх", которые пройдут на Луцавсале и пляже Кипсалы, а на аэродроме "Спилве" состоится авиационный праздник Riga Fly-in 2019.