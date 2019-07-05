Батрутдинов объяснил, когда закончится Comedy Club

За всю историю проекта у Comedy Club были свои взлеты и падения.

"Все заканчивается, согласен. И лица меняются", - заявил он.

Юморист объяснил, что то, о чем он шутил ранее, уже не очень актуально сейчас. Тимур также подчеркнул, что если на сцену выходит "взрослый мужик", то он должен шутить "с упоминанием Пушкина".

Сам он не ждет окончания Comedy Club, даже если и покинет проект. Это его "детище все-таки".

Но артист назвал возможные причины закрытия Comedy Club.

"Когда нам это станет всем неинтересно заново поднимать Comedy Club, неинтересно шутить, неинтересно делать это в коллективе, когда все начнут в сольное плавание уходить. Вот тогда он закончится. А пока - смотрите и радуйтесь все. Мы будем шутить для вас, смешно вам это или нет", - заявил он.

Напомним, что Comedy Club выходит на канале ТНТ с 2005 года. Сам клуб был создан в 2003 году участниками команды КВН "Новые армяне".