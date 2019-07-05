Эмили Ратаковски показала свои детские снимки

В "карусель" из 10 снимков, которые посвящены испанскому острову Майорка, девушка вставила три архивных кадра. На одной из фотографий Ратаковски-малышка сидит на руках у мамы, которая кормит молоком козленка, на других она заснята с веером и мороженым.