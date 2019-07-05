Эмили Ратаковски показала свои детские снимки
Знаменитая американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски 4 июля опубликовала в своем Instagram-аккаунте свои детские фотографии.
В "карусель" из 10 снимков, которые посвящены испанскому острову Майорка, девушка вставила три архивных кадра. На одной из фотографий Ратаковски-малышка сидит на руках у мамы, которая кормит молоком козленка, на других она заснята с веером и мороженым.
"Майорка! До 14 лет я каждое лето проводила в маленьком городке Сан-Хуан в центре Майорки. Я не приезжала туда 10 лет и взглянуть на остров во взрослом возрасте было невероятным опытом", - гласит надпись под фото.
В данный момент данная публикация собрала более 640 000 лайков.
MALLORCA! 🇪🇸 I spent every summer of my childhood up until the age of 14 in a little town called Sant Joan in the middle of Mallorca. I hadn’t been back in 10 years and returning to rediscover the island as an adult was an unbelievable experience. Gracias por un viaje increible! ❤️ T'estimo Mallorca, tens un lloc especial al meu cor.
Напомним, ранее Эмили Ратаковски опубликовала на своей страничке в Instagram фото, на котором позирует обнаженной. Этот пикантный снимок, еще большую эротичность которому придает цветок, прикрывающий самое интимное место красотки, на самом деле - важная социальная акция.