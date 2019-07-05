Пт, 5.07.2019
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Эмили Ратаковски показала свои детские снимки
Милота!

Эмили Ратаковски

ФОТО: Instagram/Scanpix

Знаменитая американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски 4 июля опубликовала в своем Instagram-аккаунте свои детские фотографии. 

В "карусель" из 10 снимков, которые посвящены испанскому острову Майорка, девушка вставила три архивных кадра. На одной из фотографий Ратаковски-малышка сидит на руках у мамы, которая кормит молоком козленка, на других она заснята с веером и мороженым.

"Майорка! До 14 лет я каждое лето проводила в маленьком городке Сан-Хуан в центре Майорки. Я не приезжала туда 10 лет и взглянуть на остров во взрослом возрасте было невероятным опытом", - гласит надпись под фото.

В данный момент данная публикация собрала более 640 000 лайков.

Напомним, ранее Эмили Ратаковски опубликовала на своей страничке в Instagram фото, на котором позирует обнаженной. Этот пикантный снимок, еще большую эротичность которому придает цветок, прикрывающий самое интимное место красотки, на самом деле - важная социальная акция. 

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