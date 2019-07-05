Пт, 5.07.2019
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Четыре тигра напали на дрессировщика и растерзали его

Дрессировщик Этторе Вебер

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Facebook/ Pietro Messana

В провинции Италии Бари четыре тигра убили дрессировщика во время репетиции циркового представления. Об этом сообщает DailyMail.

В четверг вечером, 4 июля, 61-летний дрессировщик Этторе Вебер проводил репетицию выступления с тиграми за час до начала шоу. Тигры сбили его с ног и загрызли до смерти. Прибывшие на место происшествия врачи и сотрудники цирка полчаса не могли забрать тело скончавшегося мужчины из клетки с животными.

Согласно словам медиков, Вебер получил несколько тяжелых ранений, а также травму позвоночника. Все это в общей сложности привело к летальному исходу. Полицией проводится расследование. В настоящее время в деталях несчастного случая разбираются.

Передвижной цирк Circo Orfei, где и работал погибший, приехал в Италию 15 июня на месяц. Пока непонятно, последует ли труппа запланированному графику выступлений, и какие меры будут предприняты против агрессивных хищников.

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