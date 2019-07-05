Четыре тигра напали на дрессировщика и растерзали его

В четверг вечером, 4 июля, 61-летний дрессировщик Этторе Вебер проводил репетицию выступления с тиграми за час до начала шоу. Тигры сбили его с ног и загрызли до смерти. Прибывшие на место происшествия врачи и сотрудники цирка полчаса не могли забрать тело скончавшегося мужчины из клетки с животными.

Согласно словам медиков, Вебер получил несколько тяжелых ранений, а также травму позвоночника. Все это в общей сложности привело к летальному исходу. Полицией проводится расследование. В настоящее время в деталях несчастного случая разбираются.