Четыре тигра напали на дрессировщика и растерзали его

В провинции Италии Бари четыре тигра убили дрессировщика во время репетиции циркового представления. Об этом сообщает DailyMail.
В четверг вечером, 4 июля, 61-летний дрессировщик Этторе Вебер проводил репетицию выступления с тиграми за час до начала шоу. Тигры сбили его с ног и загрызли до смерти. Прибывшие на место происшествия врачи и сотрудники цирка полчаса не могли забрать тело скончавшегося мужчины из клетки с животными.
Согласно словам медиков, Вебер получил несколько тяжелых ранений, а также травму позвоночника. Все это в общей сложности привело к летальному исходу. Полицией проводится расследование. В настоящее время в деталях несчастного случая разбираются.
Передвижной цирк Circo Orfei, где и работал погибший, приехал в Италию 15 июня на месяц. Пока непонятно, последует ли труппа запланированному графику выступлений, и какие меры будут предприняты против агрессивных хищников.