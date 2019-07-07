Тяжелые заболевания и желание умереть достойно. Будни "доктора смерти" в бельгийской клинике эвтаназии

Врач Ив де Лохт почти каждый день получает заявку, но по личным и эмоциональным причинам соглашается делать не более одной процедуры эвтаназии в месяц.

"Мы вводим это пациенту - менее чем через минуту он засыпает и умирает во сне, - говорит доктор, - показывая капсулу смерти». "Без боли и страданий - пациент просто засыпает".

Активная эвтаназия, которую выполняет медик, была легализована в Бельгии в 2002 году. В прошлом году таким образом в Бельгии с жизнью попрощались 2357 пациентов, или в среднем шесть человек в день.

Эвтаназия делается путем введения пациенту смертельного лекарственного коктейля. Оценивается, страдает ли пациент и является ли его болезнь не излечимой, без какой-либо надежды на выздоровление.

Алан страдает боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Это быстро прогрессирующее и всегда смертельное заболевание, которое нарушает движение нейронов, и человека со временем парализует. Обычно человек умирает через три года после постановки диагноза. Алан из Франции. Он проехал 700 километров со своими двумя сыновьями, чтобы попасть в бельгийскую клинику эвтаназии. Он хочет обратиться к врачу и попросить "усыпить" его, когда состояние ухудшается.

"Нам стоит принять, что не все болезни излечимы", говорит врач Ив де Лохт.

"Но задача врачей - попытаться уменьшить страдания и боль пациента.

И я выполняю свою миссию".

"Алан - первый пациент, который обратился ко мне, приехав на машине скорой помощи - другой вид передвижения ему не доступен. Он написал заявление, а его состояние полностью соответствует всем критериям эвтаназии - у него тяжелое неизлечимое заболевание, и нет другого пути облегчения страданий".

В Бельгии деятельность доктора де Лохт разрешена, но во многих других странах его могут судить за убийство и приговорить к пожизненному заключению.

"Процесс проведения эвтаназии - это большая ответственность для меня, это сложно и эмоционально тяжело", - говорит Ив де Лохт. "Я не считаю это убийством пациента. Я сокращаю его страдания и мучения".

Луизе 79 лет, и в настоящее время у нее нет проблем со здоровьем, но она все равно пришла к "доктору смерти", чтобы узнать, можно ли ей получить возможность сделать эвтаназию, если это будет необходимо: "Смерть - это то, что коснется нас всех - мы все умрем. Я знаю об этом и хочу предстать перед смертью с высоко поднятой головой.

Я считаю, что имею право на качественный и достойный конец жизни".

Ив де Лохт провел процедуру эвтаназии около 100 пациентам. В последние годы он записывал в тетрадь истории нескольких пациентов. Среди описанных пациентов - женщина с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), которая общалась с ним через компьютерную программу - сфокусировавшись на алфавите на экране, она по буквам написала: "Спасибо, что избавили меня, я устала".