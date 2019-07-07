Тяжелые заболевания и желание умереть достойно. Будни "доктора смерти" в бельгийской клинике эвтаназии

В Бельгии разрешена эвтаназия. Одним из врачей, кто выполняет данную процедуру, является Ив де Лохт. Порталу BBC он рассказал, какая она - "клиника смерти", как происходит коммуникация с пациентами и как он живет с этой тяжелой профессией.
Врач Ив де Лохт почти каждый день получает заявку, но по личным и эмоциональным причинам соглашается делать не более одной процедуры эвтаназии в месяц.
"Мы вводим это пациенту - менее чем через минуту он засыпает и умирает во сне, - говорит доктор, - показывая капсулу смерти». "Без боли и страданий - пациент просто засыпает".
Активная эвтаназия, которую выполняет медик, была легализована в Бельгии в 2002 году. В прошлом году таким образом в Бельгии с жизнью попрощались 2357 пациентов, или в среднем шесть человек в день.
Эвтаназия делается путем введения пациенту смертельного лекарственного коктейля. Оценивается, страдает ли пациент и является ли его болезнь не излечимой, без какой-либо надежды на выздоровление.
Алан страдает боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Это быстро прогрессирующее и всегда смертельное заболевание, которое нарушает движение нейронов, и человека со временем парализует. Обычно человек умирает через три года после постановки диагноза. Алан из Франции. Он проехал 700 километров со своими двумя сыновьями, чтобы попасть в бельгийскую клинику эвтаназии. Он хочет обратиться к врачу и попросить "усыпить" его, когда состояние ухудшается.
"Нам стоит принять, что не все болезни излечимы", говорит врач Ив де Лохт.
"Но задача врачей - попытаться уменьшить страдания и боль пациента.
И я выполняю свою миссию".
"Алан - первый пациент, который обратился ко мне, приехав на машине скорой помощи - другой вид передвижения ему не доступен. Он написал заявление, а его состояние полностью соответствует всем критериям эвтаназии - у него тяжелое неизлечимое заболевание, и нет другого пути облегчения страданий".
В Бельгии деятельность доктора де Лохт разрешена, но во многих других странах его могут судить за убийство и приговорить к пожизненному заключению.
"Процесс проведения эвтаназии - это большая ответственность для меня, это сложно и эмоционально тяжело", - говорит Ив де Лохт. "Я не считаю это убийством пациента. Я сокращаю его страдания и мучения".
Луизе 79 лет, и в настоящее время у нее нет проблем со здоровьем, но она все равно пришла к "доктору смерти", чтобы узнать, можно ли ей получить возможность сделать эвтаназию, если это будет необходимо: "Смерть - это то, что коснется нас всех - мы все умрем. Я знаю об этом и хочу предстать перед смертью с высоко поднятой головой.
Я считаю, что имею право на качественный и достойный конец жизни".
Ив де Лохт провел процедуру эвтаназии около 100 пациентам. В последние годы он записывал в тетрадь истории нескольких пациентов. Среди описанных пациентов - женщина с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), которая общалась с ним через компьютерную программу - сфокусировавшись на алфавите на экране, она по буквам написала: "Спасибо, что избавили меня, я устала".
Де Лохт признает, что отклонять запросы от тяжело больных пациентов очень сложно: "У нас огромное количество запросов, поэтому приходится выбирать. Я всегда выбираю тех, чье состояние самое критичное".
За день до эвтаназии де Лохт посещает пациента, чтобы убедиться, что тот не изменил своего решения. Он пришел к 82-летнему Майклу, который страдает от рака челюсти. "Вы не можете себе представить, каким я был счастливым, когда приехал в Брюссель и узнал, что мне проведут процедуру эвтаназии. Было большим облегчением осознать, что моим мучениям придет конец".
Жена Майкла будет присутствовать во время эвтаназии: "Сначала он говорил, что будет бороться до конца, но это оказалось невозможным. Мне было трудно принять это решение", - говорит жена Майкла.
Майкл даже пытался покончить с собой: "Боли просто невыносимы.
Но я не сделал этого, потому что хочу умереть достойно".
23 апреля этого года, в 10 часов утра Майкл умер. Ив де Лохт рассказывает, что процедура была эмоциональной, но прошла без заминок.
"У него была тяжелая ночь, он почти не спал, а на утро еще раз поблагодарил нас за возможность уйти таким способом", говорит врач. "Слезы его жены и двух сыновей - картина, с которой мне придется еще долго жить. Первые дни после процедуры для меня очень тяжелые".
В 2016 году эвтаназию хотел провести латвиец Виестурс Бунджа. 45-летний мужчина боролся с раком горла, но потерял надежду на выздоровление и решил поехать в Швейцарию, чтобы совершить эту процедуру. Он запросил общественной поддержки для своего последнего путешествия - сторонники этого решения пожертвовали 10 000 евро.
Добраться до Швейцарии Виестурс так и не успел - его жизнь оборвалась в конце 2016 года.
Просьба Виестурса о пожертвовании денег на эвтаназию вызвала широкую общественную дискуссию. Это был первый раз, когда деньги просили не спасти здоровье и жизнь, а помочь умереть - это подняло вопрос о легализации эвтаназии в Латвии.