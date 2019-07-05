В Латвии бушует буря: Пользователи соцсетей делятся первыми фото ее последствий
Циклон в Балтийском море вызвал усиленные порывы ветра до 28 метров в секунду, и в пятницу во второй половине дня ветер достиг Латвии. Тем временем пользователи социальных сетей уже начали публиковать первые фотографии с последствиями сильного ветра.
Latvijas Valsts ceļi призывают водителей быть внимательными на дорогах, а также если на дороге были замечены сломанные ветки, деревья и другие повреждения от ветра - звонить по номеру 80005555.
Если сильный ветер приведет к разрушениям, которые угрожают здоровью и жизни людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, необходимо звонить на единый номер оперативных служб 112.
Фотографии пользователей в соцсети Twitter:
Salaspils ielā pie Lubānas ielas apgāzies koks. Satiksme apstājusies abos virzienos. pic.twitter.com/5jtLHnTUFc— elza ☀️ (@elzabtw) 5 июля 2019 г.
На улице Саласпилс у улицы Лубанас опрокинуто дерево. Движение остановлено в обоих направлениях.
Vējš nolauž zarus kokam Kurzemes prospektā 96 #Imanta #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 5 июля 2019 г.
📸 Marina Grigorjeva pic.twitter.com/Lx3DD6Pipr
Ветер обломал ветви дерева на проспекте Курземес 96.
Vējš nopūš stārķu ligzdu #Tukums #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 5 июля 2019 г.
📸 Inga Kuple pic.twitter.com/sIVUB6UDZv
Ветер сдул гнездо аистов.
Baltijas jūras ciklona kustība dienas garumā @meteozinas @boms_tricis @SAT24_WEATHER pic.twitter.com/Dww2QT8TPC— Voldemārs Skuja (@vskuja) 5 июля 2019 г.
Движение циклона в течение дня.
Ak, mūsu dižliepa. Padevās šodienas vējam. #pumpuros pic.twitter.com/egNDGmzRHX— Sanita Reinsone (@sanitare) 5 июля 2019 г.
Из-за последствий сильного ветра до 20 часов в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступило 26 вызовов. Об этом сообщает представитель службы Инта Палкавниеце.
Большинство звонков были связаны с деревьями, которые упали на проезжие части, пешеходные переходы или на машину.
В то же время VUGD получила пару вызовов, связанных с тем, что сильный ветер повредил крыши зданий.
Как сообщалось, самый сильный ветер в пятницу и в ночь на субботу будет дуть на севере Курземе и на Видземском побережье, где Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует порывы до 25-28 метров в секунду.