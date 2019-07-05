В Латвии бушует буря: Пользователи соцсетей делятся первыми фото ее последствий

Latvijas Valsts ceļi призывают водителей быть внимательными на дорогах, а также если на дороге были замечены сломанные ветки, деревья и другие повреждения от ветра - звонить по номеру 80005555.

Если сильный ветер приведет к разрушениям, которые угрожают здоровью и жизни людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, необходимо звонить на единый номер оперативных служб 112.

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Salaspils ielā pie Lubānas ielas apgāzies koks. Satiksme apstājusies abos virzienos. pic.twitter.com/5jtLHnTUFc — elza ☀️ (@elzabtw) 5 июля 2019 г.

На улице Саласпилс у улицы Лубанас опрокинуто дерево. Движение остановлено в обоих направлениях.

Ветер обломал ветви дерева на проспекте Курземес 96.

Ветер сдул гнездо аистов.

Движение циклона в течение дня.

Из-за последствий сильного ветра до 20 часов в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступило 26 вызовов. Об этом сообщает представитель службы Инта Палкавниеце.

Большинство звонков были связаны с деревьями, которые упали на проезжие части, пешеходные переходы или на машину.

В то же время VUGD получила пару вызовов, связанных с тем, что сильный ветер повредил крыши зданий.