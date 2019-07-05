Пт, 5.07.2019
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В Латвии бушует буря: Пользователи соцсетей делятся первыми фото ее последствий
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ФОТО: twitter

Циклон в Балтийском море вызвал усиленные порывы ветра до 28 метров в секунду, и в пятницу во второй половине дня ветер достиг Латвии. Тем временем пользователи социальных сетей уже начали публиковать первые фотографии с последствиями сильного ветра.

Latvijas Valsts ceļi призывают водителей быть внимательными на дорогах, а также если на дороге были замечены сломанные ветки, деревья и другие повреждения от ветра - звонить по номеру 80005555.

Если сильный ветер приведет к разрушениям, которые угрожают здоровью и жизни людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, необходимо звонить на единый номер оперативных служб 112.

Фотографии пользователей в соцсети Twitter: 

На улице Саласпилс у улицы Лубанас опрокинуто дерево. Движение остановлено в обоих направлениях. 

 Ветер обломал ветви дерева на проспекте Курземес 96.

Ветер сдул гнездо аистов. 

Движение циклона в течение дня.

Из-за последствий сильного ветра до 20 часов в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступило 26 вызовов. Об этом сообщает представитель службы Инта Палкавниеце.

Большинство звонков были связаны с деревьями, которые упали на проезжие части, пешеходные переходы или на машину.

В то же время VUGD получила пару вызовов, связанных с тем, что сильный ветер повредил крыши зданий.

Как сообщалось, самый сильный ветер в пятницу и в ночь на субботу будет дуть на севере Курземе и на Видземском побережье, где Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует порывы до 25-28 метров в секунду. 

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