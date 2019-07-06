В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море моряков

14 офицеров-подводников, которые погибли первого июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге. Об этом сообщает "Интерфакс".
Похороны прошли в закрытом режиме, к месту погребения были допущены только члены семьи, сослуживцы и близкие друзья. Около главного входа стояла охрана, но само кладбище не закрывали на время проведения похорон.
Как сообщается, в похоронах приняли участие замминистра обороны Андрей Картаполов, командующий ВМФ РФ Николай Евменов, командующий Западным военным округом Александр Журавлев, врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
Все моряки похоронены возле мемориала погибшим на подводной лодке "Курск".
Пожар на глубоководном аппарате вспыхнул первого июля из-за возгорания в аккумуляторном отсеке. Владимир Путин посмертно присвоил четверым погибшим морякам звания Героев России, остальные десять были награждены Орденами Мужества.