Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Офицеры-подводники, погибшие 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, будут похоронены в Санкт-Петербурге, пишет "Фонтанка".
Отмечается, что место, дата и время прощания не будут объявлены официально.
В церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья.
Организация похорон возложена на заместителя министра обороны России Андрея Картаполова.
Напомним, по данным главы Минобороны РФ, авария произошла из-за пожара в аккумуляторном отсеке. В остальном Минобороны России и Кремль не раскрывают практически никаких деталей случившегося, ссылаясь на гостайну.