Пт, 5.07.2019
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Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Богослужение памяти погибших моряков

ФОТО: EPA/Scanpix

Офицеры-подводники, погибшие 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, будут похоронены в Санкт-Петербурге, пишет "Фонтанка".

Отмечается, что место, дата и время прощания не будут объявлены официально.

В церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья.

Организация похорон возложена на заместителя министра обороны России Андрея Картаполова.

Напомним, по данным главы Минобороны РФ, авария произошла из-за пожара в аккумуляторном отсеке. В остальном Минобороны России и Кремль не раскрывают практически никаких деталей случившегося, ссылаясь на гостайну. 

ФОТО: EPA/Scanpix

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