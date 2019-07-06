СМИ узнали сколько зарабатывают Петросян, Галкин, Ревва и другие юмористы

На данный момент телеюмористы - это самые востребованные артисты на праздниках, выпускных, свадьбах, корпоративах и юбилеях богатых людей.

Они так востребованы, так как универсальны на сцене - могут петь и смешить одновременно.

Оплату артисты получают по-разному. Некоторые звезды готовы работать по бартеру: к примеру, артист согласен на выступление в отеле в обмен на оплаченные перелет и отдых в гостинице.

Некоторые участники проекта Comedy Woman или Евгений Петросян работают только за приличный гонорар.

По одиночке звезды выступают как ведущие, которые могут и представить какой-то музыкальный номер. Таким образом из выступление превращается в настоящий сольник по 30-40 минут.

Гонорары артистов, которые назвали журналисты: Максим Галкин - 50 тыс. евро , Александр Ревва от 27 тыс. евро, Юлия Михалкова - 12 тыс. евро, Евгений Петросян от 9,7 тыс. евро, Сергей Исаев - 10 тыс. евро.

Максим Галкин ФОТО: instagram.com/maxgalkinru

Артисты "Кривого зеркала" (Александр Морозов, Владимир Моисеенко, Владимир Данилец и др.) - 2 - 4 тыс. евро, а выходцы программы "Аншлаг" (Елена Воробей, Николай Лукинский, Клара Новикова, Геннадий Ветров) - 2- 5 тыс. евро.

Елена Воробей ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Заказать целый популярный коллектив, как правило, дороже. Также нужно учитывать райдер артистов.

К примеру, если приглашаются звезды Comedy Woman, то Екатерина Варнава и Наталья Еприкян летят только бизнес-классом, а также для Варнавы готовится только вегетарианское питание. Также необходимо учитывать суточные: по России - около 70 евро, в Европе - 100 евро, в США - $100 на человека. Отель звезд должен быть только 5 звезд.

Гонорар "Уральских пельменей" составляет 20-28 тыс. евро.

Comedy Woman стоят около 25 тыс. евро за полчаса, 30 тыс. евро за 40 минут. Но заказчики сами могут выбрать 3 - 4 юмористок, которых хотят видеть на своем празднике.

Екатерина Варнава ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI