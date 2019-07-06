На Аляске зафиксировали рекордную жару

4 июля в Анкоридже, самом большом городе штата, температура поднялась до 32 градусов по Цельсию при норме в 18-19 градусов по Цельсию в данное время года. До этого момента рекордная температура составляла 29 градусов по Цельсию, а зафиксирована она была в 1969 году.