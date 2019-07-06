На Аляске зафиксировали рекордную жару

В американском штате Аляска, часть которого расположена за полярным кругом, были зафиксированы рекордно высокие температуры, передает NBC News.
4 июля в Анкоридже, самом большом городе штата, температура поднялась до 32 градусов по Цельсию при норме в 18-19 градусов по Цельсию в данное время года. До этого момента рекордная температура составляла 29 градусов по Цельсию, а зафиксирована она была в 1969 году.
Прогнозируется, что аномальная жара будет держаться еще неделю.
Исследователи полагают, что потепление в Аляске может быть связано с таянием арктических льдов, а также увеличением температуры Северного Ледовитого океана.
Потепление очень влияет на жизнь штата: на его территории вспыхнули лесные пожары. Правительство штата запретило продажу фейерверков, чтобы избежать любых возгораний.
Согласно данным BBC News, в мае эксперты сообщали, что потепление в штате привело к гибели нескольких тысяч тупиков из-за голода. Рыба, которой питаются птицы, уплыла на север, так как температура воды изменилась.