Сб, 6.07.2019
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На Аляске зафиксировали рекордную жару

Люди загорают

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В американском штате Аляска, часть которого расположена за полярным кругом, были зафиксированы рекордно высокие температуры, передает NBC News.

4 июля в Анкоридже, самом большом городе штата, температура поднялась до 32 градусов по Цельсию при норме в 18-19 градусов по Цельсию в данное время года. До этого момента рекордная температура составляла 29 градусов по Цельсию, а зафиксирована она была в 1969 году.

Прогнозируется, что аномальная жара будет держаться еще неделю.

Исследователи полагают, что потепление в Аляске может быть связано с таянием арктических льдов, а также увеличением температуры Северного Ледовитого океана.

Потепление очень влияет на жизнь штата: на его территории вспыхнули лесные пожары. Правительство штата запретило продажу фейерверков, чтобы избежать любых возгораний.

Согласно данным BBC News, в мае эксперты сообщали, что потепление в штате привело к гибели нескольких тысяч тупиков из-за голода. Рыба, которой питаются птицы, уплыла на север, так как температура воды изменилась.

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