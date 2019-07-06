Десятки пострадавших: в США прогремел мощный взрыв в торговом центре

Как уточняет CBS4 Miami, из-за взрыва обвалилась крыша торгового центра.

В Сети было опубликовано видео последствий взрыва.

На видео можно видеть обрушившиеся части здания, а улицы завалены обломками. СМИ также говорят, что взрывной волной выбило стекла в соседних зданиях.

VIDEO: Debris from a gas explosion in Plantation, Florida pic.twitter.com/ZNBheo8ON6 — News Breaking LIVE (@NewsBreaking) 6 июля 2019 г.

По информации телеканала ABC News, в данный момент на месте взрыва работают сотрудники полиции и экстренных служб. Все учреждения, находящиеся рядом закрыты.

Пострадали как минимум 20 человек, двое получили тяжелые травмы, сообщает портал "Медуза" со ссылкой на пожарный департамент города.

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Есть ли погибшие, пока не сообщается, однако ряд СМИ сообщает о "многочисленных жертвах".

Police are responding to a major explosion at a shopping center in Plantation, Florida https://t.co/2QK7bkTl1B pic.twitter.com/hMY5QI4L7u — CNN Breaking News (@cnnbrk) 6 июля 2019 г.