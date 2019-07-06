Сб, 6.07.2019
Мы привыкли, что нас игнорируют в те моменты, когда пригодилась бы поддержка, рассказав об одном из 60 мероприятий, которые проводим летом, предлагая для молодежи альтернативу безделию. Ghetto Games

Десятки пострадавших: в США прогремел мощный взрыв в торговом центре
Видео

В США прогремел мощный взрыв в торговом це

ФОТО: AP/Scanpix

В торговом центре в городе Плантейшн во Флориде произошел взрыв газа, сообщает NBC News. 

Как уточняет CBS4 Miami, из-за взрыва обвалилась крыша торгового центра.

В Сети было опубликовано видео последствий взрыва.

На видео можно видеть обрушившиеся части здания, а улицы завалены обломками. СМИ также говорят, что взрывной волной выбило стекла в соседних зданиях.

По информации телеканала ABC News, в данный момент на месте взрыва работают сотрудники полиции и экстренных служб. Все учреждения, находящиеся рядом закрыты.

Пострадали как минимум 20 человек, двое получили тяжелые травмы, сообщает портал "Медуза" со ссылкой на пожарный департамент города. 

Галерея: в США прогремел мощный взрыв в торговом центре

Есть ли погибшие, пока не сообщается, однако ряд СМИ сообщает о "многочисленных жертвах".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ