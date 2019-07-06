Десятки пострадавших: в США прогремел мощный взрыв в торговом центре
В торговом центре в городе Плантейшн во Флориде произошел взрыв газа, сообщает NBC News.
Как уточняет CBS4 Miami, из-за взрыва обвалилась крыша торгового центра.
В Сети было опубликовано видео последствий взрыва.
На видео можно видеть обрушившиеся части здания, а улицы завалены обломками. СМИ также говорят, что взрывной волной выбило стекла в соседних зданиях.
VIDEO: Debris from a gas explosion in Plantation, Florida pic.twitter.com/ZNBheo8ON6— News Breaking LIVE (@NewsBreaking) 6 июля 2019 г.
По информации телеканала ABC News, в данный момент на месте взрыва работают сотрудники полиции и экстренных служб. Все учреждения, находящиеся рядом закрыты.
Пострадали как минимум 20 человек, двое получили тяжелые травмы, сообщает портал "Медуза" со ссылкой на пожарный департамент города.
Галерея: в США прогремел мощный взрыв в торговом центре
Есть ли погибшие, пока не сообщается, однако ряд СМИ сообщает о "многочисленных жертвах".
Police are responding to a major explosion at a shopping center in Plantation, Florida https://t.co/2QK7bkTl1B pic.twitter.com/hMY5QI4L7u— CNN Breaking News (@cnnbrk) 6 июля 2019 г.
Debris everywhere following gas explosion in Plantation; University Drive is closed. pic.twitter.com/QxVvj0Mrkt— Steven Cejas (@StevenCejas) 6 июля 2019 г.
MORE images #BREAKINGNEWS look at these from #chopper4 - gas explosion in Plantation. Multiple patients per @PlantationFire @PlantationPD @CBSMiami @CBS4NEWSDESK pic.twitter.com/WqdjaE4Yq3— liz roldan (@lizroldancbs4) 6 июля 2019 г.