Эгил Левитс вступает в должность президента. Следите вместе с TVNET!

9:00 - внеочередное заседание Сейма, на котором Эгил Левитс произнесет торжественную клятву, чтобы официально вступить в должность президента Латвии, за чем последует его речь и участие в церемонии вручения высших государственных наград.

11:00 - Эгил Левитс с супругой возложит цветы к памятнику первого президента Латвии Яниса Чаксте на Лесном кладбище.

12:00 - Левитс произнесет речь и возложит цветы к памятнику Свободы. Приглашаются все желающие! Произнесение новоизбранным президентом речи у памятника Свободы в день инаугурации станет новой традицией.

12:30 Бывший президент Латвии Раймонд Вейонис символически передаст ключи от Рижского замка Левитсу, 12:45 начнется церемония знакомства в рабочем кабинете президента в Рижском замке.

18:00 Новоизбранный президент отправится в Латвийскую национальную библиотеку, где состоится мероприятие в честь его инаугурации. Напомним, именно это мероприятие вызвало вопросы .

Справка о новом президенте:

По данным архива агентства LETA, Левитс в 1982 году закончил юридический факультет Гамбургского университета, в 1985 году - факультет общественных наук и философии этого же вуза.

Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом 5-го Сейма, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии, затем - судьей Суда ЕС.

Левитс - соавтор принятой 4 мая 1990 года Декларации о независимости Латвии и проекта преамбулы к Конституции Латвии. Был кандидатом на пост президента Латвии в 2015 году.