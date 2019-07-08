Акценты в первой речи Левитса: коррупция, латышская идентичность и призыв к нацменьшинствам

В частности в своем первом выступлении в Сейме после вступления в должность президент Эгил Левитс заявил, что необходимо продолжать создание современного и устойчивого государства, чтобы передать будущим поколениям страну, жить в которой будет лучше.

Он подчеркнул, что столь же важным направлением деятельности является содействие солидарности, чувству принадлежности к Латвии и Европе. Президент отметил, что в эти процессы необходимо вовлекать всех живущих в стране людей.

Латышская идентичность открыта, и к любому, кто идентифицирует себя как представитель нацменьшинств, обращен призыв участвовать в жизни государства.

Левитс подчеркнул, что латышский язык является языком демократического участия всего народа Латвии. Понятию латышской идентичности нужно придать более глубокое и сильное содержание, связывая ее с будущим страны.

Президент также назвал проблемы, с которыми должно бороться государство - мошенничество при закупках, коррупция, уклонение от уплаты налогов, теневое лобби и зависимость партий от спонсоров.

"Нужно взять в руки метлу и подмести наш дом. Очистить от грязи, которая накопилась за тридцать лет, которая тянется за нами и отделяет сегодня от высокоразвитой, правовой демократии.

Это мошенничество при закупках, зависимость партий от спонсоров, коррупция, неплательщики налогов, когда мошенники получают долю общего блага, но не участвуют в его приумножении, теневое лобби и т.д.", - подчеркнул президент.

Левитс отметил, что подобные явления всем уже давно надоели, а у честных граждан они вызывают горечь по отношению к государству. Решать такие проблемы нужно правовыми средствами, значительно снижая их пагубное влияние на общество, чтобы их больше не было среди главных вопросов повестки дня Латвии.

Левитс также подчеркнул, что Латвия является неотъемлемой частью западного мира и Европы.

Он категорически отвергает метафору о Латвии как о "каком-то мосте между Западом и Востоком".

"Наше ответственное членство в общей системе безопасности НАТО принесло свои плоды, существенно повысив уровень безопасности в Латвии и во всем регионе", - подчеркнул президент.