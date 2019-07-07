Папа римский призвал создать"гуманитарные коридоры" для спасения мигрантов

Папа римский Франциск в воскресенье призвал создать "гуманитарные коридоры", чтобы помочь спасти беженцев, отреагировав таким образом на произошедшее недавно воздушное нападение на центр размещения беженцев, во время которого погибли более 50 человек.
"Международное сообщество не может принимать столь серьезные инциденты", - в воскресной речи в Ватикане на площади Святого Петра сказал Папа римский.
"Я надеюсь, что согласованным образом тем мигрантам, которым это необходимо больше всего, будут организованы гуманитарные коридоры".
В результате воздушного нападения на центр размещения мигрантов в пригороде Триполи вечером во вторник были убиты минимум 53 беженца. Центр находится под контролем правительства Ливии.
Галерея: Воздушный удар по центру содержания беженцев в Ливии
Поддерживаемое ООН правительство Ливии в нанесении удара обвинило Национальную армию Ливии, которой руководит маршал Халиф аль Хафтар, поддерживающий конкурирующее правительство.
В Ливии на контроль над государством претендуют два правительство. Признанное ООН Правительство национального согласия находится в столице Триполи. В свою очередь в Тубруке находится правительство, которое поддерживают силы Хафтара, и оно контролирует восток страны и часть юга. Хафтара поддерживают Египет и ОАЭ.
Через Ливию лежит путь мигрантов из Африки через Средиземное море в Европу.