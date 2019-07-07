Папа римский призвал создать"гуманитарные коридоры" для спасения мигрантов

"Международное сообщество не может принимать столь серьезные инциденты", - в воскресной речи в Ватикане на площади Святого Петра сказал Папа римский.

"Я надеюсь, что согласованным образом тем мигрантам, которым это необходимо больше всего, будут организованы гуманитарные коридоры".

В результате воздушного нападения на центр размещения мигрантов в пригороде Триполи вечером во вторник были убиты минимум 53 беженца. Центр находится под контролем правительства Ливии.

Галерея: Воздушный удар по центру содержания беженцев в Ливии

Поддерживаемое ООН правительство Ливии в нанесении удара обвинило Национальную армию Ливии, которой руководит маршал Халиф аль Хафтар, поддерживающий конкурирующее правительство.

В Ливии на контроль над государством претендуют два правительство. Признанное ООН Правительство национального согласия находится в столице Триполи. В свою очередь в Тубруке находится правительство, которое поддерживают силы Хафтара, и оно контролирует восток страны и часть юга. Хафтара поддерживают Египет и ОАЭ.